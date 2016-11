Piloto de Fórmula Uno rompe con patrocinador porque se burló de mexicanos tras triunfo de Trump

SAO PAULO (AP) — El piloto de Fórmula Uno Sergio Pérez dio por terminada su relación comercial con un patrocinador que se burló de los mexicanos tras el triunfo del candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter, la compañía de gafas Hawkers publicó un mensaje en el que exhortaba a los mexicanos usar sus lentes "para que no se les noten los ojos hinchados en la construcción del muro".

Durante su campaña, Trump dijo en repetidas ocasiones que en caso de ganar la presidencia construiría un muro en la frontera para detener el flujo migratorio, además de insistir que los mexicanos pagarían por la obra.

"No me pareció nada de gracioso", dijo Pérez el jueves en el Gran Premio de Brasil. "No tiene nada que ver con la marca. Desafortunadamente, he decidido no seguir con ellos debido a esos comentarios. Jamás dejaré que alguien se burle de mi país".

El piloto mexicano de Force India agregó a Hawkers como patrocinador esta temporada. No dijo el monto económico del acuerdo.

Hawkers originalmente defendió el mensaje, pero eventualmente ofreció una disculpa.

"Ofrezco disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por el mensaje que hemos publicado. Ese tuit fue una broma desafortunada y de mal gusto, no nos representa ni nuestra forma de pensar, estamos en contra de cualquier manifestación de odio y cualquier expresión de racismo", dijo David Moreno, uno de los cofundadores de la compañía.

"Checo" Pérez, que atraviesa la mejor temporada desde que llegó a la F1 hace seis años, está en Sao Paulo para participar en el Gran Premio de Brasil, penúltima fecha de la temporada de la máxima categoría.