Descalifican a dos aspirantes a la Cámara de Cuentas por casos de droga

De los 262 candidatos a ingresar a la Cámara de Cuentas, dos salieron con casos pendientes en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y fueron descalificados del proceso. Así lo informó Ramón Dilepcio Núñez, presidente de la comisión evaluadora de la Cámara de Diputados, quien no reveló los nombres ni tampoco los tipos de casos.



Tras dar la información, el diputado advirtió que el Pleno del Senado no puede proponer personas fuera de las ternas que ellos le entreguen, como el caso de la Junta Central Electoral (JCE).



Informó que en unos 22 días tendrán listas las ternas que presentarán a la Cámara Alta.

Comunicó que teniendo ya todos los informes de las diferentes entidades que depuraron los aspirantes al órgano fiscalizador, el próximo paso es publicar el listado en un periódico de circulación nacional de las personas que van a ser evaluadas en la vista pública, que se presume que iniciarán de martes a miércoles de la próxima semana.



“La Constitución de la República le da facultad a la Cámara de Diputados de seleccionar las ternas, donde le envían al Senado de la República 15 candidatos, para que esa cantidad, seleccione cinco miembros para la Cámara de Cuentas”, expresó.



Ramón Dilepcio Núñez manifestó que aunque el Pleno de la Cámara Alta es soberano, es su atribución proponer las ternas, y que las mismas no sean variadas.



Con relación al tema, el vicepresidente del Senado, Dionis Sánchez, explicó que no pueden poner personas fuera de las ternas que fueron enviadas por la Cámara Baja.



El artículo 80 de la Constitución dice que el Senado debe elegir los miembros de la Cámara de Cuentas de las ternas presentadas por la Cámara de diputados, con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes.