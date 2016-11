DR Festival Jazz 2016 hace parada en Santiago

La saxofonista israelí Lihi Haruvi, y su quinteto; y la dominicana Patricia Pereyra, junto a su banda, protagonizaron la habitual parada en el Centro León del Dominican Republic Jazz Festival. Cientos de personas desafiaron los pronósticos de lluvias para asistir al Patio Caribeño del Centro León, donde disfrutaron de la descarga musical protagonizada por mujeres, a quienes está dedicado el festival en su aniversario número 20.



Haruvi abrió la noche con el tema “Hamsa Hamsa”, una composición suya, al igual que “Interlude” y “All the people”, desprendiendo repetidos aplausos de los presentes, que no dejaban de admirar la fuerza escénica y entusiasmo que le imprimía a cada pieza.



Haciendo uso de su “spanglish”, la artista saludó y dijo esperar que disfrutaran su oferta, al tiempo que agradeció a los organizadores del festival por hacerla partícipe de esta entrega. Y para seguir compartiendo su repertorio presentó canciones tradicionales israelíes en tiempo de jazz, como “You took my hands in yours”, “Two roses”, entre otras.



El quinteto de Lihi se completa con Jacob Means en la mandolina eléctrica, Caili O’Doherty en el teclado, Ehud Ettun en el bajo y Cory Cox en la batería.



A ella le siguió Patricia Pereyra, quien con su característico histrionismo dramático deleitó con temas como “Flor de luna”, “El niño del sol”, “En el Mar”, “Ojos para dos” y”Ain´t no sunshine when she´s gone”, dedicada a la fallecida cantante Retah Burton, entre otras.

La banda de Pereyra estuvo integrada por los guitarristas Federico Méndez e Isaac Hernández; Edward Olivo en el bajo, Guy Frómeta en la batería y Rafelito Mirabal en la co-dirección musical y teclados.



Apreciación musical



Como parte del programa educativo del festival, la joven artista israelí realizó dinámicas interactivas con estudiantes y docentes para estimular la apreciación musical, durante un encuentro matinal previo al concierto en el centro cultural.



Haruvi compartió las diferentes variedades de saxofón que toca, y sus partes, con 105 estudiantes de las escuelas Teófilo García y Santiago Guzmán de Santiago. “La música, especialmente el jazz, es una conversación”, dijo la joven artista a los niños y niñas entre 8 y doce años, quienes se divirtieron aprendiendo sobre jazz, instrumentos y estilos musicales en el auditorio del Centro León.



Apertura



El XX Dominican Republic Festival Jazz inició el martes con escenario en la Plaza España de la Ciudad Colonial, Santo Domingo, trasladándose el miércoles a Santiago. La apertura contó con la participación del Berklee Global Jazz Institute, con la intérprete estadounidense Joanne Brackeen, y la Big Band del Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo con Bernardo Hernández como invitado especial.

No hay suspensión en Puerto Plata

María Elena Gratereaux, directora del festival, informó ayer que la cartelera del festival continúa intacta, y que se están habilitando dos lugares en Puerto Plata para recibir agua potable y ayudar a los damnificados por las inundaciones que se han reportado en la provincia. “La buena música es oportuna para aliviar un poco la situación que estamos pasando”, señaló. Esta noche, y mañana, se presentarán en Playa Cabarete, Enerolisa y su Grupo de salve, y el Berklee Global Jazz Institute Ambassadors con su invitada especial Terri Lyne Carrington, de los Estados Unidos, para cerrar la noche con la artista Esperanza Spalding. La clausura, el domingo, la realizarán Patricia Zarate Quintet, de Chile; “Special Quartet” featuring Geri Allen, Terri Lyne Carrington, Ingrid Jensen y Linda Oh, de los Estados Unidos, y “Merengue entre mujeres”, con Maridalia Hernández y La India Canela acompañadas de la orquesta del maestro Joshy Sánchez.