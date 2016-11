Margarita dice que se ha reído de los “memes” que han hecho sobre ella

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, se ha reído mucho con los “memes” sobre ella que han sido publicados en las redes sociales, tras ella manifestar su respaldo a Hillary Clinton, quien perdió los comicios presidenciales de Estados Unidos.

Así lo manifestó la funcionaria la tarde de este viernes en momentos en que pronunciaba una conferencia en el Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana (CEI-RD).

Cedeño de Fernández hizo un paréntesis durante su ponencia sobre emprendimiento en la que reseñaba los datos del índice de competitividad global del World Economic Forum que establece que el país está rezagado en innovación. Mirando a los presentes en el auditorio y riendo Cedeño se preguntó: "¿quién dijo que a los dominicanos nos falta innovación? Una muestra son los memes que han subido a las redes sociales, eso me reafirma lo creativos que son. Me he reído viendo muchos de ellos”.

Los “memes” que circulan en las redes sociales sobre la vicepresidenta de la República comenzaron a aparecer desde que ella llamara, a través de un video, a los dominicanos residentes en Estados Unidos a votar por Hillary Clinton en las elecciones del pasado martes.