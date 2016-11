Más rechazo al draft internacional de la MLB

Miguel Batista es conocido como el poeta, pero en esta ocasión prefirió guardar las sutilezas. La razón es sencilla: se opone tajantemente a que Major League Baseball (MLB) imponga el draft internacional a partir de 2018, tal y como se ha reportado recientemente. “No es conveniente para nosotros”, dijo Batista a elCaribe ayer por la vía telefónica tras ser contactado para conocer su parecer sobre dicho proceso. “Hay que tomar el ejemplo de Puerto Rico. Desde 1990 hasta 2014, si no me equivoco, ellos han tenido dos peloteros de primera ronda. Eso fue hasta que llegaron (Carlos) Correa y (Francisco) Lindor. Luego de ahí el béisbol en Puerto Rico ha sido una total decepción. El draft reduciría enormemente el número de firmas en el país, alrededor de un 60 a un 70 por ciento”, agregó el exlanzador, quien siempre ha fijado posiciones a favor de su clase.



En iguales términos de rechazo se expresaron George Bell, vicepresidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro), y Winston –Chilote-Llenas, veterano hombre de béisbol y actual presidente del consejo de directores de las Águilas Cibaeñas.



“No estoy a favor de que implementen el mismo sistema que en Puerto Rico. El daño que ese draft le hizo a Puerto Rico ha sido tremendo. Eso estuve hablando con Roberto Alomar, quien me dijo que en su tierra la pelota no ha sido la misma. Hubo que esperar hasta ahora para que aparecieran unos cuantos muchachos con calidad”, expuso Bell, el Jugador Más Valioso de la campaña de 1987 con los Azulejos de Toronto.



“Nosotros, como país, en República Dominicana no estamos preparados para un draft. Otros países sí lo están. Nuestros peloteros no están en condiciones de competir con los peloteros de Estados Unidos y de otros lugares. Yo creo que deben hacer ciertas regulaciones, pero permitir que los peloteros trabajen con los escuchas independientes”, indicó Bell.



“Estoy en contra del draft internacional”, dijo Llenas. “Las consecuencias serán las mismas que en Puerto Rico”.



Rudo golpe



Según el reportero de Espn, Buster Olney, los dueños de las Grandes Ligas tienen intenciones de proponer el draft internacional en las negociaciones para el nuevo pacto laboral con el Sindicato de Peloteros en este invierno. De aprobarse, comenzaría a implementarse en 2018.



De acuerdo con la Asociación de Entrenadores Independientes, en el país se firman anualmente entre 500 y 600 peloteros, una cifra que caerá brutalmente si el draft cobra vida, ya que, según Olney, será un proceso de dos días con 10 rondas. Se estima que solo 300 peloteros serán escogidos a nivel mundial, un rudo golpe para el país, donde el impacto de la MLB, entre firmas y gastos operacionales de franquicias, se calcula en cientos de millones de dólares anuales, tal y como ha publicado elCaribe en varias entregas bajo la rúbrica de Satosky Terrero.



“Yo estoy seguro de que tanto los jugadores como la Asociación (Sindicato de Peloteros) están opuestos. Aquí el sistema anglosajón no funcionaría por muchas razones, una de ellas es que aquí no hay torneo de béisbol escolar. Son muchos factores”, dijo Miguel.