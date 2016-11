Transforma tu mesa con vajillas navideñas

11/11/2016 12:00 AM - Jessica Bonifacio

La Navidad conlleva una decoración y preparación especial, por esto hay que saber acertar con los adornos escogidos, explica el decorador de interiores, Ariel Marte. Para esta transformación, una de las decisiones principales para esta fecha y sorprender, es escoger la mejor vajilla. “Cuando nos reunimos en Navidad con la familia o invitados alrededor de una mesa, nos gusta que la decoración de ésta vaya en relación al resto de la casa”, expresa el decorador.



Asimismo, Marte indica que la vajilla es uno de los elementos más importante porque es donde se sirven los alimentos, por lo que el primer paso para escoger las vajillas es echar un vistazo a la decoración navideña del comedor. Dependiendo de los colores que predominen, debe elegirse uno o más colores, siempre y cuando vayan acorde al resto de la estancia.



Existen distintos modelos de vajillas, como la de porcelana y la de cristal. “Éstas pueden incluir dibujos navideños en los platos o demás utensilios que utilizaremos en cualquier comida o cena. Ya sea con un Papá Noel, con un árbol de Navidad o con la estrella fugaz de Oriente”, explica Marte. Aun así, es recomendable que se escojan vajillas que tengan una decoración llamativa pero sin tantos motivos navideños, sugiere.



Un consejo práctico es escoger un estilo sin muchos motivos, porque podrían cansarte los platos con excesiva decoración y colores, o muy cargados de verde y rojo. También puedes usar otros colores, como dorado o plateado.



“Lo más sencillo es no cambiar radicalmente la decoración de la mesa navideña, para que no conlleve un gran costo”, resalta.



Para Marte, a la hora de montar la mesa, otro de los objetos que se debe saber elegir es el mantel, el cual puede ser con motivo navideño o con remates en rojo y dorado, que aunque no lleven explícitamente adornos de Navidad, sí tienen relación con los colores que se usan para decorar en estas fechas.