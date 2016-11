Amara La Negra: nunca me he operado y el día que lo haga será con mi dinero

La intérprete de música urbana Amara La Negra negó en las redes sociales que se haya hecho alguna cirugía plástica para mejorar su cuerpo, como lo han insinuado algunas personas al ver la forma de su cuerpo. Sin embargo dijo que no está en contra de las cirugías y si un día se ve en la necesidad de hacérsela, se la hace.

Para comprobar esta información, la intérprete de “Ayy!” colgó una foto en su cuenta de Instagram de cuando apenas tenía 7 Años de edad.

“Y siguen diciendo que yo estoy operada? En esa foto solo tenía 7 años y miren ya la forma que tenía”, escribió la cantante.

Con algo de sarcasmo, agregó que ella vino operada desde el vientre de su madre.

“Yo nunca me he operado y el día que lo haga no tengo problemas con decirlo porque será con mi dinero y en mí cuerpo, no en el de nadie”, subrayó Diana Danelys De los Santos, nombre de pila de la artista.

Para finalizar aclaró a los que la critican que ella debe ser feliz solo para ella, así que si tiene más preguntas de mi cuerpo hablan con mi madre @mamianalamama1 o mi padre ellos me hicieron así”, “¿Qué te digo?”.