Lo de Inespre

Hay preocupación en el entorno de mi buen amigo, el general® Jorge Zorrilla Ozuna, por algunos acontecimientos recientes. Con frecuencia, el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), que él dirige, sufre precariedades presupuestarias que afectan su óptimo funcionamiento, como ocurre en el presente, que una buena parte de su empleomanía aún no ha cobrado su salario del pasado mes “porque hay partidas presupuestarias que no han ingresado a las cuentas de la institución”. Otra más: Sin chistar, Zorrilla Ozuna, un buen aliado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que mantiene, a través de su Partido Cívico Renovador (PCR) un aporte cualitativo y significativo a la causa morada, cedió cerca de un tercio de la sede central del organismo al Tribunal Constitucional, que ocupó la tercera planta del edificio, la mayoría de los parqueos y otras áreas comunes. Ahora, se anuncia el desalojo del Inespre de su sede para remodelarla y dejarla como edificio principal del TC, que bien merece estar mejor instalado, hay que reconocerlo, pero quizás no a contrapelo del Inespre porque –me comenta alguien- se está desvistiendo un santo para vestir otro. Obras Públicas propone “reubicar” Inespre en la Isabel Aguiar, de Herrera, donde no hay condiciones mínimas para su funcionamiento. Zorrilla Ozuna resiste la embestida como buen soldado, pero no se olvide que a veces, tanto da la gota sobre la piedra que hace el hoyo. Es cierto que fue como resultado de su alianza y apoyo al PLD que a Zorrilla Ozuna se le puso en la dirección ejecutiva del Inespre y a decir verdad, ha hecho lo que ha podido, con bajo presupuesto y una imagen maltrecha producto de desaciertos de administraciones anteriores. Sin embargo, acorde con el espíritu de solidaridad e identidad con los de abajo que le caracteriza, no han perecido del todo los programas más esenciales de esa institución, básicamente los que llevan alimentos a bajos precios para los sectores carenciados. Entonces, pregunta un memo: ¿es necesario vapulear a un aliado de esa forma...?