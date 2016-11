Acta al rescate

Manuel Elías Acta Peña no tenía más remedio que asumir ayer el máximo reto de sus últimos años en la pelota invernal dominicana: tomar el mando de las Águilas Cibaeñas.



Su paso a la vicepresidencia de operaciones de la tropa amarilla llevaba consigo un sello de todo o nada, de corona o fracaso, de cetro o papelazo, porque, simplemente, la cura de ese club solo llega levantando el trofeo número 21 en su respetable historia.



Mi amigo Acta, que pudo haberse ido al noreste, donde el panorama dista bastante del ambiente gris del destino que eligió, aceptó una posición gerencial sin tener voz ni voto en la elección del mánager.



En cualquier escenario de la vida, ese es un error. Un jefe de equipo, como lo es un gerente, selecciona su capataz.



Está claro que Félix Fermín y el nativo de San Pedro de Macorís no bailaban al mismo ritmo en lo que a filosofía de juego se refiere. Piensan distinto, bastante me atrevería a decir, en materia de béisbol.



A pesar de que falta mucha pelota por celebrarse, había que tomar la decisión de cambio de piloto antes de que la situación empeorara y se necesitara de un Merlín con un hechizo salvador para evitar otro colapso.



Ver a Acta en el terreno con el uniforme de las Águilas Cibaeñas no me sorprende. En lo absoluto. Es como una de esas veces en las que invocas la popular frase en inglés que traducida al español dice “puedes correr, pero no esconderte”. (You can run, but you can’t hide).



Algo está claro y es que la fiebre no está en la sábana. Los primeros episodios del juego de ayer volvieron a poner en evidencia la pobre defensa de las Águilas y no era Fermín quien estaba en la cueva.



Lo que sí Acta y Winston Llenas, otro zorro del negocio, buscan es un despertar, una reacción que cambie el ritmo actual. Se esperan integraciones de jugadores con nivel en los próximos días y Miguel Tejada, un motivador por excelencia, será su asistente. Suerte al hermano en este gran desafío.



Se rueda una película en el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros: “Manny al rescate”. ¿Será un éxito o por noveno año seguido veremos un desenlace desagradable en la tierra de los 20 veces campeones? Tiempo al tiempo.