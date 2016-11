Familia teme por su vida; ha puesto 20 querellas

La señora Belkis Deyanira Rodríguez Féliz, denunció que su hija Perla Massiel Saldaña Rodríguez corre el riesgo de perder la vida a mano de su expareja, Jónatan Valdez.

Rodríguez Féliz declaró a elCaribe que desde el 2015, su hija Saldaña, quien vive con ella en la calle Mella número 2, en Don Gregorio, Nizao, provincia Peravia, le ha puesto más de 20 querellas al señor Valdez, en la fiscalía de Baní, sin que la fiscal haya tomado carta en el asunto.



“Desde que se separaron, mi hija vive conmigo, ella tiene problema con él, pero ya estamos cansados de poner las querellas, y la fiscal no hace nada. Yo temo por su vida, porque en cualquier momento me van a llamar para decirme que él la mató”, expresó Rodríguez Féliz.

La madre de Saldaña contó, que dada la gravedad de la situación, la agresión y amenaza no es solamente contra su hija, sino contra ella y su esposo.



Narró que el señor Valdez, fue a su casa el día 22 de octubre para matar a su hija, pero que su esposo logró sacarlo de la casa. “Estamos corriendo riesgo. Yo le pido a la fiscal que como ella dijo la última vez que si él se volvía a poner con mi hija lo iba a agarrar, pues yo creo que él está mejor trancado que en la calle”, dijo Rodríguez Féliz.