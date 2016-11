Motoconchistas se conciencian contra violencia de género

Los representantes de diferentes sindicatos de motoconchistas que operan en el Distrito Nacional se comprometieron a tomar medidas para evitar cualquier tipo de agresión hacia sus parejas o hacia las pasajeras que transportan por las diferentes calles de la capital.



Los motoconchistas, unos 40 aproximadamente, hicieron el compromiso durante un encuentro con la ministra de la mujer, Janet Camilo. En esa actividad recibieron capacitación para tratar de resolver los conflictos por medio de la comunicación, también se encargarán de socializar sobre lo aprendido en la charla con sus compañeros de labores en las diferentes paradas.



Camilo sugirió a los motoconchistas a tratar las mujeres con respeto, a evitar el acoso contra las féminas, principalmente contra las jóvenes. “De lo que se trata es de no hacer a los demás, lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros o a las mujeres de la familia de cualquiera de los aquí presentes”, dijo la funcionaria en la actividad.



Convencido, las mujeresmerecen respeto



Rafael Santos fue uno de los motoristas que estuvo capacitándose ayer en el Ministerio de la Mujer. Igual que sus compañeros, asistió vestido con su chaleco distintivo, el cual indicaba que pertenecía a la parada ubicada en la avenida John F. Kennedy y Abraham Lincoln de la capital.



Santos tiene cinco hijos adolescentes, de los cuales cuatro son de sexo femenino. Luego de salir de la charla, expresó tener una visión diferente sobre las mujeres y manifestó estar convencido de que a las mujeres hay que respetarla.



“Yo me he convencido de que las mujeres merecen respeto, no se puede ser violento con ellas o por lo menos tratar de buscar alternativas para no llegar a las agresiones. No me gustaría que ningún hombre me maltrate a mis cuatro muchachas, entonces yo tampoco puedo pasarme de la raya con ninguna”, expresó.



Así como este motoconchistas también se expresaron muchos de sus compañeros. Esta charla forma parte un programa de 50 encuentros que organiza el Ministerio de la Mujer para concienciar a diferentes sectores de que “las mujeres no pueden seguir muriendo a manos de sus parejas o exparejas”.



Hasta la fecha el Ministerio ha capacitado a la Asociación de Comités de Amas de Casa, a los camioneros de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), y sindicalistas de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), para prevenir la violencia de género.



65 feminicidio en primer semestre del 2016



Durante el primer semestre de este año en el país 65 mujeres murieron a mano de sus parejas o exparejas, según un estudio publicado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode). La investigación establece que el mes con la mayor cantidad de feminicidios fue junio, con 16 casos; seguido de enero con 13. Mientras que en marzo y mayo se registraron 11 feminicidios en cada uno. En febrero ocurrieron ocho y en abril seis.