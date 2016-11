SCJ presenta políticas de igualdad para discapacitados

18/11/2016 12:00 AM - l libonny pérez sergia Mercado

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) presentó ayer un manual en el cual se exponen las normas que regirán la política de igualdad para las personas con discapacidad en ese poder del Estado.



Durante el acto, realizado en el auditorio del Poder Judicial y al cual asistió el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, se entregó el protocolo donde se destacan principios como la igualdad; la no discriminación por razones de discapacidad; equiparación.



Además del principio del respeto a la diversidad; interés superior del niño, niña y adolescentes; prioridad absoluta; no violencia; accesibilidad; vida independiente y autorrepresentación.



En el texto, también se detalla que existen dos marcos normativos respecto a la discapacidad, que son el marco normativo internacional y el nacional.



El protocolo forma parte de la Política de Igualdad para las Personas con Discapacidad, aprobada por el Consejo del Poder Judicial que tiene como propósito reconocer los valores y derechos de las personas con esa condición y evitar su exclusión social, como parte de los compromisos firmados en la Cumbre Judicial Nacional, el 7 de octubre del 2016.



La Política de Igualdad señala que la equidad es uno de los principios fundamentales de todos los instrumentos de derechos humanos, constituyéndose en una herramienta para la justicia social y plantea que para el PJ es un desafío la garantía de los derechos judiciales de los niños y adolescentes con discapacidad.



Como parte de esta estrategia, la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) formará a servidores judiciales en la lengua de señas para que puedan fungir como intérpretes judiciales, y desarrollará material didáctico relacionado con los derechos de las personas con discapacidad. República Dominicana cuenta con la Ley 5-13, que establece la No Discriminación por Motivo de Discapacidad.