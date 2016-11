“Nosotros, los artistas dominicanos, carecemos de ayuda”

Rosa Elina Arias dice que nació pintando. Ella es una de las pioneras en integrar la pintura, la poesía, la música, la danza, que pone de manifiesto la relación entre las diferentes categorías del arte. Así lo demuestra en sus exposiciones, donde interpreta la poética de Mateo Morrison, de Pedro Mir, Tony Raful, Federico Jovine Bermúdez, y recientemente la de José Mármol. Considera que la característica fundamental del artista debe ser su imaginación creadora, cualidad que debe desarrollarse, a través del trabajo constante, y señaló que “cuando voy a pintar no pinto todo lo que veo o leo, sino que selecciono cuidadosamente cada tema y lo estudio mediante el boceto, de esa forma produzco y almaceno, sin pensar en el tiempo, ni dejar que el tiempo me presione.



¿De quién heredó los dotes de artista?

Yo nací pintando, porque resulta que mi mamá Juana Martínez de Arias era artista, era pianista y pintaba, desde mis inicios ella me orientó hacia las artes. A los ocho años me compraba todos mis materiales y mis álbumes, y ahí yo pintaba. Luego, ya adolescente, como a los once años entramos a la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde tuve como profesores el español Pedro Villenas, muy bueno en dibujo; también Celeste Bocigil, y Jaime Colson. De ahí es que nosotros heredamos el desnudo, ya que Colson hacía mucho hincapié en cómo pintar y cómo dibujar la pintura al desnudo.



¿En qué momento realiza su primera exposición?



Mi primera exposición individual la realicé en Casa de Teatro en 1974, en ella enfocaba las luchas sociales. Siempre interpretaba esas luchas sociales, tanto así que mi primera, segunda y tercera muestra individual fueron de tema sociales, como la pobreza. Ahora he dado un viraje, porque todo artista se va transformando, puliendo, y en la actualidad, tengo la figura humana, en la cual las cosas se ven o no se ven. En mis pinturas se puede observar una cabeza, unos glúteos, unas manos, un pie. Para mis pinturas utilizo un color sumamente tropical, color nuestro, ya que vivimos en un país tropical, donde hay mucho sol. Uso mucho los amarillos, bermellones, me gustan mucho los azules, entonces trato de que mis pinturas en ese renglón tengan la figura humana, matizándolo con el colorido.



¿El arte en RD está bien encaminado o le falta algo?



Yo me siento satisfecha con los artistas dominicanos porque vivimos constantemente pintando, exponiendo. Los artistas vivimos en nuestros estudios y fuera de ellos pintando y sacando ideas, pero carecemos de ayuda. Si tuviéramos más apoyo, los pintores, actores, teatristas, músicos, entre otros artistas del arte dominicano, pudiéramos lucírnosla. Hay ocasiones que nos invitan al extranjero a exposiciones y no podemos asistir porque no encontramos patrocinio. Si tuviéramos patrocinio aunque sea de los tickets aéreos, solo tendríamos que pagar el alojamiento y la comida, o uno se apoyara de los artistas del país donde llevaríamos la exposición, pudiéramos hacer esos viajes que ponen en alto a República Dominicana, pero nunca encontramos apoyo y eso nos limita a solo exponer aquí. Los pintores dominicanos necesitamos más apoyo para seguir trabajando y progresando en nuestra pintura, no es que si tenemos apoyo nos vamos aprovechar, claro que no, porque nosotros estamos enfocados en nuestro arte, y si tenemos ese apoyo podemos trascender mejor.



Entonces, ¿en RD no se puede vivir del arte?



Bueno, del arte muy difícilmente. Generalmente para ayudarnos, los artistas tenemos que ser profesores de arte en escuelas y academias. Hay algunos que tienen sus propias academias, sus propios alumnos, para poder generar el sustento, para comprar sus materiales de trabajo. Uno pide, por ejemplo, por un cuadro 50x40, unos 50 mil pesos, el cliente pide rebaja y nos dice que vendemos muy caro, pero ellos no ven que llevamos 20 años de trayectoria artística, que somos licenciados en arte, graduados de Bellas Artes, que nuestra preparación y trayectoria ya cuentan verdad, entonces, los artistas tenemos ese problema, pero sin lugar a dudas seguimos trabajando, pintando, exponiendo bajo todo tipo de sacrificios.



Presentó en Casa de Teatro su más recientemente exposición en honor al poeta José Mármol. ¿Cuál fue la temática de la muestra?



Así es. La exposición se tituló “El mundo poético de José Mármol”. En esta obra se fundieron el poeta y la artista, las poesías y las pinturas, para llevar al público una exposición sopesada en composición, cromatismo en materia y simbolismo. Soy una amante de los poetas y de las poesías, y como yo no escribo, porque lo que hago es que pinto, me apresuro todos los años a interpretar a un poeta. En exposiciones anteriores interpreté a don Pedro Mir estando en vida, a Mateo Morrison, Tony Raful, Federico Jovine Bermúdez, y ahora me presté a interpretar a José Mármol, Premio Nacional de Literatura 2013. Su poesía me ha cautivado mucho en cuanto a la forma de interpretación, de como escribe, también es una persona de una cultura muy sólida; claro, todos los poetas la tienen porque viven leyendo, y me ha cautivado tanto que procedí a interpretar su obra dentro de mi pintura. Presenté 20 obras acrílicos sobre lienzo, en diferentes formatos, dentro de un estilo expresionismo figurativo, donde las cosas tú las ves o no las ves. Fundamentalmente con ese colorido tropical. Cada cuadro tenía a su lado un poema de Mármol alusivo a la obra. Generalmente me presto a interpretar a los poetas dominicanos porque me gusta consumir lo que mi tierra produce, a mí me fascina Mario Benedetti, pero me apresuro siempre a los artistas dominicanos. l