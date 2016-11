Más dirigentes que títulos en AC

Once dirigentes, cero título en la pelota otoño-invernal. Ese es el balance, muy desproporcionado, dicho sea de paso, de las Águilas Cibaeñas desde la temporada 2009-10 dos campañas después de su última corona.



La lista está integrada por Ricky Sweet, Tony Peña, Miguel Diloné, Félix Fermín, Luis Polonia, Andy Barkett, Miguel Tejada y Omar Ramírez a quienes les encomendaron la responsabilidad de conducir por el camino de la corona al equipo, pero todo se quedó en deseos.



Desde ese entonces, las Águilas han acudido a dos series finales, ambas con los Leones del Escogido (2011-12 y 2012-13). Asimismo, se han quedado fuera para los playoffs en tres oportunidades (2009-10, 2010-11 y 2015-16)



El pasado jueves, las Águilas sorprendieron con la noticia de la baja de Fermín, un hombre que estuvo al frente en varias ocasiones desde el campeonato 2009-10. El nativo de Mao, Valverde, dirigió al equipo en tres ocasiones de manera seguida: 2011-14, dos de ellas con presencia en la final, pero sin resultados satisfactorios. Luego dejó el cargo y regresó al conjunto mamey tras ser destituido por los Toros del Este (30 de noviembre de 2015). El 3 de diciembre del año pasado fue reconfirmado en el puesto para la presente estación, donde finalizó con marca de 10-12. Fermín es el mánager con más campeonatos en la Liga Dominicana, con cinco (2001, 2003, 2005, 2007 y 2008), agregando tres Series Del Caribe (2001, 2003 y 2007).



Fue sustituido por Manny Acta, quien volvió a estar al frente de un equipo (Tigres del Licey) desde la temporada 2004-05. “La vida se trata de retos, si no se torna aburrida.



Tengo un compromiso grande con la directiva y la fanaticada de las Águilas Cibaeñas.



Pensábamos que este era un momento, no solamente por la situación, sino que se necesitaba cambiar la estructura del equipo. Lo que ha pasado aquí no es un reflejo de Félix, a quien le tengo mucho respeto. Hemos jugado una pelota bien mala defensivamente y todavía no hemos bateado como somos capaces”, expuso ayer Acta, previo al inicio del partido ante los Leones en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.



Sin el encuentro de anoche, las Águilas, que se ubicaban en el quinto puesto de la tabla de posiciones con marca de 10-13, dominaban el encasillado de errores con 40. Además eran cuartos en promedio de bateo de .233.



Corta estancias



Sweet inició la saga de dirigentes de corta duración en la pelota invernal con las Águilas. En la estación 2009-10, Ricky se convirtió en el primer dirigente norteamericano en estar al frente de la organización desde Mike Quade (1996-97). Tony Peña lo sustituyó el 30 de noviembre de 2009 luego de concluir su estancia con registro de 16-19 (quinto lugar). Las Cuyayas concluyeron en el quinto puesto con marca de 25-25.



La siguiente campaña, Miguel Diloné inició al frente del equipo en sustitución de Peña, quien más tarde tomó el mando del club. Antes, Peña había dirigido a las Águilas en las temporadas 1997-98, 98-99 y 1999-2000, ganando dos campeonatos y una Serie del Caribe.



Tres estaciones después se sumó Polonia, quien reemplazó a Fermín en 2013-14. Con “La hormiga atómica” como mánager, las Águilas registraron marca de 1-2. “Mi vida en el béisbol invernal ha estado en las Águilas y por tal razón me encuentro preparado para poder asumir ese reto”, expuso Polonia en ese entonces.



Para el torneo 2014-15, el turno correspondió para Andy Barkett, un norteamericano conocido por la afición cibaeña. El 10 enero de 2015, Barkett, quien llevó a las Águilas a obtener 29 triunfos durante la serie regular, fue destituido y en su lugar tomó la rienda Miguel Tejada, quien puso marca de 1-3.



La siguiente justa invernal (2015-16) nuevamente el conjunto de Santiago de los Caballeros sorprendió a muchos con el anuncio de que Barkett regresaría al mando del conjunto, esta vez sin suerte alguna y en su lugar nombraron a Omar Ramírez. Andy apenas compiló foja de 9-13 y ocupór el último lugar de la tabla de posiciones.



Días después, Tejada volvió a asumir el puesto de capataz, hasta que fue sustituido por Fermín.



Acta dice todo está bien con los Marineros



Manny Acta dijo ayer que su presencia como dirigente en la pelota invernal con las Águilas no tuvo objeción por parte de los Marineros de Seattle, equipo con el que fungió como coach de tercera en la temporada pasada en las Grandes Ligas. “No tuve que llamar al equipo de Seattle para avisarles de esta decisión. Yo empiezo a trabajar con ellos a partir del 14 de febrero cuando aquí ya todo habrá terminado”, expuso Acta a la prensa. Manny indicó, además, que continuará como Vicepresidente de Operaciones del equipo mamey. “Entiendo que en esta etapa del torneo no se requiere tanta presión al momento de firmar a un jugador como al inicio del torneo”, apuntó el estratega de San Pedro de Macorís.