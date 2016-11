Andre Ward, ¡el protegido!

La madrugada del pasado domingo se produjo una de las decisiones más mostrencas registradas en el boxeo moderno. Andre Ward fue declarado ganador (¿?) en el combate que protagonizó con el ruso Sergey Kovalev, quien sufrió su primer revés.



La pelea, organizada por las empresas Main Events y Roc Nation Sports, una de las cuales tiene el contrato de Ward, fue aburrida.



Ward ahora presenta marca de 31-0. Logró adueñarse del campeonato semicompleto avalado por la Federación Internacional de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo.



Los jueces Burt A. Clements, Glenn Trowbridge y John McKaie -increíblemente- apuntaron 114-113, a favor del estadounidense. Mi tarjeta: 115-112 para Kovalev.



Estuve twitteando cada asalto. Según mi contabilidad me dio justamente 115-112 a favor de Kovalev, quien conectó los golpes más limpios, técnicos, precisos y contundentes.



En el segundo round, recto a la mandíbula, depositó en la lona a Ward, quien al término de ese negativo momento fue a su esquina algo mareado e impresionado por la recia ofensiva del gladiador de Rusia. Kovalev tuvo que hacer “maravillas” para frenar los constantes amarres del ahora flamante nuevo monarca de las 175 libras.



Pero a quien hay que calificar, por lo menos yo así lo sindico, como “campeón mundial semipesado incoloro”. Un campeón protegido por jueces irresponsables que con su actuación incorrecta le hacen daño al noble deporte de los puños enguantados.



Les da “justificación a sus enemigos gratuitos para que repitan que “el fraude está siempre presente en el boxeo”.



No hizo nada para ganar

Quienes conocen de boxeo saben que el señor Ward no hizo lo suficiente para merecer el triunfo que le regalaron los tres jueces.



Nunca puso en ejecución combinaciones técnicas, su gancho no funcionó y menos su mano derecha en recto. El sistema Compubox anotó que Kovalev pegó 126 golpes, diez más que Ward. ¿Se leyó bien? Precisar, además, que Ward en toda la pelea acudió al amarre y a conectar golpes ilegales. Pero en fin, Ward fue protegido por los tres oficiales.