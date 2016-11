Donald Trump ya piensa en su reelección y lo anuncia

El recién escogido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ya piensa en la reelección y lo anuncia por medio de su cuenta en Twitter: @realDonaldTrump.

El magnate tuiteó: Great meetings will take place today at Trump Tower concerning the formation of the people who will run our government for the next 8 years.

Que traducido al español, dice: "Grandes encuentros llevará a cabo hoy en la torre Trump con respecto a la formación de las personas que se ejecutarán nuestro gobierno para los próximos 8 años".

Trump está a la espera de la votación del Colegio Electoral que debe celebrarse el 19 de diciembre y su ratificación por el Congreso el 6 de enero de 2017; después de lo cual está previsto que asuma el cargo de 45.° presidente de los Estados Unidos tras la sesión de investidura del 20 de enero de 2017.