Milly Quezada, a 35 años de su reinado musical

Son 33 discos, cada uno con su historia, como si fueran capítulos de una novela de Milly Quezada. La muerte de su esposo, Rafael Vásquez, en 1996, marcó un antes y un después de su carrera, en sus inicios como “Milly, Joselín y Los Vecinos”. Fue un derrumbe emocional y físico y un reto para levantarse y reinventarse de la mano de Pedro Núñez del Risco, de su familia y de un equipo que la entusiasmó, porque la artista decía que si Rafael se moría toda su carrera musical se vendría abajo. “Me entusiasmaron de la mano de Henry Jiménez, que era de Sony, para hacer un disco en homenaje a Rafael, que se llamó Hasta Siempre, y en ese álbum estaba ‘Porque me amaste’, ‘Quizás’ y ‘Lo tengo todo’”, recordó.



Para “La Reina del merengue”, ese es el disco más importante de su trayectoria. A la hora del fallecimiento de su esposo y mánager tenía 20 discos, tres hijos y 20 años con la agrupación Los Vecinos. Retomando la carrera sale como solista con la producción Hasta Siempre, empezando la zafra de premiaciones y reconocimientos sobre las bases de 20 años que ella pensaba que se perdían. “Dios se ocupó de hacerme ver que todo venía entrelazado para hacer estos 15 años, donde vengo grabando un disco por año, tengo ya tres Latin Grammy, fui reconocida en el Smithsoniam Institute de Washington junto a Luis Calaf y Joseíto Mateo, ese es un archivo nacional en Washington… y un sinnúmero de reconocimientos que vienen a ser parte de esta nueva etapa de mi vida”, indicó la famosa merenguera en una entrevista con elCaribe.



Una creciente discografía



Pero su discografía va rumbo al número 34. El próximo CD, con el que está planeando un tour (la idea es ir a Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, entre otros países), contará con invitados como Héctor Acosta “El Torito”, Fefita La Grande y Manny Manuel, entre otros.



De este álbum se acaba de estrenar una pieza de gran valor para Milly Quezada, que se titula “Que Lluevan Corazones”, autoría de su hijo Anthony, con los arreglos musicales de Yanina Rosado, directora musical de la agrupación 4-40 de Juan Luis. “Mi hijo me decía que para nosotros poder tener una óptica nueva, a nivel personal y de nuestra comunidad, de nuestras familias y de echar pa’lante, hay que tener un criterio y un corazón sano. Porque a partir de que tenemos un corazón sano, nos llueven bendiciones”, expresó Milly al hablar de la canción con la que hace un llamado a la paz y a la alegría en esta época navideña. Con este tema, también Milly se llena de regocijo al decir que Anthony cumple cuatro años libre de toda adicción, está casado, tiene un empleo y está apasionado con la cocina gourmet. “Ha escrito mucho en inglés, habla sobre el Espíritu Santo, su experiencia con el Señor... De esta oportunidad de recuperación de las adicciones que lo tenían atado, él dice: -fueron cuatro años, voy a cumplir 33, pero limpio, de la manera más eficiente y eficaz, que es con el componente de Dios-. Él ha tenido un encuentro con el Señor”, dijo la madre sonriente.



Además, reveló que ya grabó “Qué tiene ella”, con letras y arreglos de Ramón Orlando, y “Mejor que a ti me va”, autoría de Juan Carlos Rodríguez, del grupo Tercer Cielo. “Son tres propuestas para ir dándole forma a lo que va a ser la producción número 34”, adelantó la intérprete de “Volvió Juanita”, una de las piezas navideñas más importantes de su repertorio.



Precisamente, para esta época del año, Milly Quezada enciende su agenda en los escenarios dominicanos. Ahora mismo se prepara para presentarse el 2 de diciembre en Hard Rock Live, de Blue Mall, el primero de dos eventos que se llamarán “El Encendido de la Navidad”, junto al Conjunto Quisqueya; y el día 3 en Monte Bar, de Santiago de los Caballeros. Mientras que el día 23, sube al escenario para la séptima entrega del tradicional “Fin de Año por adelantado”. En esta oportunidad, en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua le acompañarán Johnny Ventura y el Conjunto Quisqueya.



Defensora del merengue



Como “Reina del Merengue”, Milly Quezada es una fiel defensora del ritmo de la güira y la tambora, el cual define como la expresión musical más genuina del pueblo dominicano. “Cuando escuché eso de Ramón Orlando (que al merengue le quedaban cinco años de vida), como dice Johnny Ventura, yo no contemplo que el merengue vaya a morir, a menos que se muera el pueblo. O sea, es la música, la expresión del pueblo. En los tiempos que tenemos ya bachata y los temas urbanos, que también son medios donde la gente habla de situaciones, entiendo que lo que muere es lo que tiene falta de calidad”, sostuvo.



Al analizar la música urbana, entiende que hay temas que van a vivir por siempre y otros que van a morir. “El merengue de doble sentido tiende a morir, porque un merengue que insulte la dignidad de una mujer, quizás, si tiene una difusión agresiva con métodos no tradicionales pueda sobrevivir un tiempo de promoción, pero una mujer que se respete y escuche, yo lo digo por mí, un merengue que me insulta, mi vida o mi inteligencia, ahí murió, y así mismo van a morir géneros musicales que insultan la dignidad de la mujer”, afirmó Quezada.



Con la ilusión de hacerel “crossover” al inglés

Milly Quezada dijo que el “crossover” al mercado inglés era una de las cosas que le hubiese gustado hacer. “...Como lo hizo Miami Sound Machine. Salimos a la luz, tanto la agrupación de Emilio Estefan y su esposa y nosotros como Milly y Los Vecinos, pero Emilio tuvo la visión de ver que el mercado anglosajón era mundial, y nosotros como diáspora nos vimos envueltos en una comunidad que necesitaba del merengue, de la música latina, éramos nostálgicos y me quedé dentro de la comunidad y no pude ver a tiempo que si implicaba mi repertorio a nivel anglosajón, o si hubiera tenido una producción discográfica que abriera el paso, hubiera sido maravilloso”, reconoció, al tiempo de recordar que en su discografía tiene un tema de Luis Calaf que ella tradujo al inglés: “My Number One”.