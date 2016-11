Trump cancela bruscamente reunión con el periódico The New York Times

NUEVA YORK (AP) — El presidente electo Donald Trump canceló bruscamente una reunión con el diario The New York Times el martes, al que acusó de modificar las condiciones de la sesión "a último momento". El periódico rechazó la acusación y dijo que los colaboradores del republicano intentaron modificar las condiciones.

Estaba previsto su encuentro con reporteros, jefes de redacción y columnistas del Times, y Trump no entró en detalles sobre sus quejas. Solo tuiteó por la mañana que "se cambiaron los términos y condiciones de la reunión a último momento. No está bien".

También tuiteó que "tal vez se disponga otra reunión con el @nytimes. ¡Mientras tanto siguen cubriéndome incorrectamente y en tono grosero!".

Eileen M. Murphy, vicepresidenta sénior de comunicaciones del diario dijo que "no cambiamos en absoluto las reglas del juego ni intentamos hacerlo".

Dijo al Times que los colaboradores de Trump trataron de modificar las condiciones al pedir una reunión privada sin posibilidad de registrar lo que sucediera, "a lo cual nos negamos. Finalmente acordamos con ellos que regresaríamos al plan original de una pequeña sesión off the record y una más amplia on the record con reporteros y columnistas". Fue entonces que Trump se retiró.

Trump se reunió el lunes en privado con representantes de las redes de televisión.