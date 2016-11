David: “Si se implementa el draft, vamos a terminar perdiendo”

David Ortiz mostró su oposición a la implementación de un draft internacional e hizo un llamado al presidente de la República, Danilo Medina, así como al ministro de Deportes, Danilo Díaz, para que se sumen a esta negativa que busca consumar la Major League Baseball (MLB) a partir de 2018. “No estoy con esa vuelta”, dijo Ortiz. “Si se implementa, vamos a terminar perdiendo. Espero que esto nunca pase. Los dueños de equipos lo que buscan con esta situación es economizar varios millones de dólares con el draft. Espero la colaboración del presidente de la República y del Ministro de Deportes para que el draft nunca se celebre en el país.



Hay gente que come de eso y vive de preparar muchachos para lograr el gran sueño”, agregó.



Sostuvo que anualmente, las 30 organizaciones de las Grandes Ligas firman alrededor de 600 prospectos, pero que de consumarse, el registro se reduciría, afectando así la preparación de otros que están camino a también lograr una firma millonaria.



“Si el draft se da, apenas tendremos dos o tres de los muchacho firmados. Cada vez que llega el 2 de Julio es grande la cantidad de prospectos que firman. Ahora la cuota sería poquita porque en ella participarán también prospectos de otros países. Esto implica también que otros muchachos que están listos tendrán que esperar un tiempo más para poder ser firmados. Ahí es cuando viene el desencanto y te vas poniendo viejo esperando a ser firmado”, señaló.



En desacuerdo con premio a Trout



Por otro lado, el “Big Papi” se mostró en desacuerdo con el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana otorgado a Mike Trout, de los Angelinos de Anaheim y no a su compañero de equipo Mookie Betts.



“Entiendo que debieron de darle el MVP al mejor jugador de la liga, pero no el más valioso. Mike Trout es el pelotero más completo que tiene las Grandes Ligas, pero su equipo (Angelinos) quedó a 21 juegos por debajo del primer lugar de su división.



Contrario a los Medias Rojas que fueron a los playoffs y Betts fue parte esencial para que estuviéramos allí. De verdad que no entiendo lo que allí sucedió”, indicó Ortiz, quien recientemente le dijo adiós al béisbol de las Grandes Ligas tras una estancia de 20 campañas de manera ininterrumpida con los Mellizos de Minnesota (1997-2002) y Medias Rojas de Boston (2003-2016), respectivamente.



Trout este año bateó para .315 con 29 jonrones y 100 carreras producidas para los Angelinos. De su lado, Betts terminó la temporada con un promedio de .318, 31 cuadrangulares y 118 remolcadas, así como un equipo que terminó primero en su división y con récord de 93-69, mientras que Anaheim concluyó con marca de 74-88 a 14 juegos por debajo de los .500. “De verdad que estoy un poco confundido con lo que sucedió este año con el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Esto será un aprendizaje más para muchos y de lo que podría venir el año que viene”, puntualizó el veterano jugador.



Con Vladimir para Cooperstown



El pasado lunes fue revelada la lista de los candidatos al Salón de la Fama de Cooperstown. Para David Ortiz, el nombre de Vladimir Guerrero es de los que saldrán a relucir para ser inducidos, el próximo año, al nicho de la inmortalidad.



“Pienso que no habrá dudas para que Vladimir entre al Salón de la Fama. Sus números están ahí con to’ y lesión que sufrió en su carrera en las Grande Ligas. Espero que entre y la presencia de más dominicanos en Cooperstown se eleve y estén al lado de Juan Marichal y mi compadre Pedro Martínez”, sostuvo.



Manny Ramírez es otro de los dominicanos que también figuran. Al respeto, Ortiz fue cauto en dar su opinión en cuanto a su escogencia de quien fuera su compañero en los Medias Rojas.



“Los números de Manny también están ahí. Yo lo que espero es que lo sucedido con él en temporadas anteriores no se personalice. Es algo que todo el mundo sabe lo que sucedió durante su carrera. Vamos a ver cómo el jurado se comporta con él”, dijo.