Diputados aprueban en primera lectura el proyecto de Presupuesto

En medio de fuertes oposiciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de Presupuesto General del Estado correspondiente al 2017, que asciende a RD$711,399 millones.

La pieza fue sancionada con el voto favorable de 117 legisladores, 38 en contra, y tres que no votaron.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM), en un documento leído por el diputado, Wellington Arnaud, pidió que se modifique el Presupuesto en varios punto, entre ellos, el contenido en el artículo 12, que dice que se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a emitir letras del tesoro o contratar otros medios de financiamiento por un monto máximo de veintiocho mil millones de pesos (RD$28,000,000,000) o su equivalente en moneda extranjera, los cuales deben ser cancelados en el ejercicio presupuestariode 2017.

Para que diga: se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a emitir Letras del Tesoro por un monto máximo de veintiocho mil millones de pesos (RD$28,000,000,000) o su equivalente en moneda extranjera, los cuales deben ser cancelados en el ejercicio presupuestario 2017.

De su lado, el vocero de la bancada reformista en la Cámara, Máximo Castro Silverio, pidió que el presupuesto se envíe a comisión especial, y que se modifique para que se le asignen partidas especiales a todas las provincias afectadas por las lluvias.

Pedro Botello también pidió la modificación de la pieza, señalando que no es posible que una provincia como La Romana, que aporta tanto al fisco, no tenga un hospital público, y el presupuesto del 2017 no destina una partida para mejorar la situación sanitaria.

Fidel Santana, del Frente Amplio, se retiró de la sesión por estar en desacuerdo con la forma en que fue elaborado y estudiada el Presupuesto del 2017.

En la semana pasada, el proyecto fue declarado de urgencia y aprobado en dos lecturas consecutivas en el Senado. Ahora, los diputados deberán conocer la iniciativa en segunda lectura.