Frank Ceara anuncia concierto en el Jaragua

El cantautor dominicano Frank Ceara está listo para celebrar su regreso a los estudios y escenarios tras once años de ausencia. En esa década de ausencia surgió un público que desconocía, y aunque su regreso representó un reto, tomando en cuenta que los ritmos que encabezan las listas musicales son los del género urbano, el artista entiende que, al final, el público decide lo que quiere escuchar. “Creo que el público escoge al final lo que quiere. Todos vivimos épocas en las que nuestros padres catalogaban algún tipo de música como mala. Lo que sí tenemos que respetar es a quién y cómo lo llevamos; nada de vulgaridad, no voy de acuerdo con eso. No importa el ritmo que quieras cantar o escuchar, pero tienes que proteger a los niños que vienen subiendo y la decencia no puede perderse nunca”, resaltó a elCaribe.



Ceara entiende, además, que el artista tiene la potestad de elegir el mensaje que quiere transmitir y pidió que se inclinen hacia las letras positivas.



Del álbum que lanzó a finales de abril (“Llenarte de besos”) dijo que le ha sorprendido el apoyo que ha recibido, principalmente en las redes sociales donde a diario recibe videos de niños y jóvenes cantando los primeros dos temas que ha presentado. “Estábamos preocupados porque parecía un riesgo muy grande cuando todo era otra cosa, otro ritmo.



Sin embargo, la respuesta con la que la gente absorbió esta producción, y el cariño y el respaldo me dieron la oportunidad de creer que definitivamente podemos seguir haciendo cosas sanas. Es lo único que puedo criticar, no el estilo de música, pero hace falta una doña Zaida Ginebra de Lovatón porque definitivamente hay muchas cosas vulgares sonando”, precisó. El cantante, de 47 años, anunció la realización del concierto “Llenarte de besos: El espectáculo”, el 27 de diciembre en el hotel Jaragua, bajo la producción de Christian Victoria, como parte de una serie de presentaciones que le llevará de gira por Estados Unidos y algunos países latinos, como Colombia, Perú, Ecuador, Puerto Rico y Panamá.