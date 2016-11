Homero González: Indotel no debe desnudar información financiera de usuarios en recintos laborales

El dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Homero González, se mostró hoy en desacuerdo con la resolución 010-16 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), que permite las llamadas de cobros a los trabajos de las personas, con excepción de los domingos y días feriados.

Según González, la medida impuesta no es factible porque afecta de manera directa a las personas, “desnudando” informaciones financieras de usuarios en recintos laborales.

“Con la resolución del INDOTEL no sólo se ventilan compromisos adquiridos por un individuo, sino que también se involucra a una empresa que no ha sido partícipe del acuerdo entre las partes. ¿Cómo se establece el vínculo que permite que un acuerdo entre dos partes involucre a otra entidad jurídica que no participó del mismo?”, se cuestionó el político.

Dijo que el hecho de que una persona tenga un vinculo laboral con una empresa no debe de darle el derecho a otra a usar como vía unas líneas que se usan para un servicio comercial que puede verse afectado por estas llamadas.

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) explicó que la resolución 010-16, del pasado 14 de septiembre, prohíbe todo tipo de telecomunicaciones para el cobro a los deudores morosos fuera del horario de lunes a viernes entre las 7:00 de la mañana y 8:00 de la noche, no permitiéndose los domingos ni días feriados.