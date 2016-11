Procuraduría propone un “Ejército de paz” contra la violencia de género

En la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el procurador general de la República Jean Rodríguez, instó a la ciudadanía a unirse como un gran ejército de paz, para desplazar el accionar machista y posicionar una cultura de amor, diálogo y respeto mutuo en la pareja.

En ese sentido, Rodríguez aseguró que no basta con fortalecer el régimen de consecuencia contra quienes abusen física o psicológicamente contra una mujer, convencido de que hay que trabajar muy a fondo para evitar que nuestra sociedad siga manteniendo permisividad y tolerancia ante este flagelo que en las últimas décadas, ha causado tantas muertes, llanto y dolor.

Durante el conversatorio, Jean Rodríguez manifestó ante un centenar de miembros de juntas de vecinos en un encuentro sostenido en la Escuela Básica Doña Socorro, en Los Girasoles del Distrito Nacional, “que cada componente de la sociedad, tiene un rol importante en la lucha contra la violencia hacia la mujer, asegurando que “la violencia se escucha pared contra pared, por lo que cuando se dan esos casos no debemos quedarnos callados, debemos actuar con responsabilidad y entender que en nuestras manos está la posibilidad de evitar más abusos y salvar una vida”.

“Es importante que tomemos acción como ciudadanos. Por eso hemos preparado un plan de trabajo que inicia con estos encuentros con ustedes, para que aprendamos a ser responsables ante nuestra sociedad. Aquí somos padres, hermanos, hijos, o tíos de mujeres, y estoy seguro que no nos gustaría que ninguna de las integrantes de nuestras familias, caiga en las garras de la violencia contra la mujer y pierda la vida o sea maltratada. Por eso es importante que entendamos que donde hay una mujer, hay un deber. Tenemos el deber de estar alerta para denunciar la violencia y ponerle freno al agresor que ataca a una vecina, a una compañera de trabajo o de estudios”, expresó Jean Rodríguez.

Agregó que “debemos terminar con la cultura de que –en pleito de marido y mujer, que nadie se meta-, porque si ese marido, si esa pareja, termina con la vida de esa mujer, nosotros, que sabíamos que eso sucedía, seremos cómplices con nuestro silencio y nos quedará por siempre en la conciencia, que pudiendo hacer algo para evitarlo, preferimos en un momento voltear la cara y cruzarnos de brazos”.

El Procurador invitó a los presentes, a unirse cuerpo a cuerpo al Ministerio Público, conformando grupos de mediadores y enlaces con las autoridades, para ir un paso adelante en prevención, siendo entes activos propositivos contra el flagelo de la violencia que castiga a las mujeres, consciente de que los entornos sociales conocen de primera mano, los hogares donde se ejerce los diferentes tipos de violencia.

“Vamos a ser líderes en nuestras comunidades, pero líderes del bien a favor de nuestra sociedad. Juntos podemos y vamos a cambiar la realidad que hoy viven miles de nuestras mujeres. Que nadie voltee la cara, que nadie se quede callado. La violencia hacia la mujer no son acciones heredadas, por el contrario, son conductas aprendidas, que se desprenden de una sociedad que va erroneamente enseñando al hombre a ser el macho de la casa con potestad para decidir si una mujer tiene derecho o no a vivir. El verdadero hombre no lastima, no golpea, no maltrata a su pareja, y menos aún a su expareja. Vamos todas y todos a conformar un gran ejército, siendo soldados de paz. No más silencio ante estos casos. Trabajemos de cara al futuro enseñando a nuestros hijos la igualdad de derechos entre hombre y mujer, pero sobre todo, vamos a volver a la enseñanza de nuestros abuelos cuando nos decían que a la mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa”, señaló.

Jean Rodríguez, quien desde que asumió como procurador general de la República anunció que su gestión tendría la prevención entre los ejes principales de su gestión como brazo ejecutor de la política criminal del Estado, siendo la violencia hacia la mujer una prioridadinmediata, ha estado sosteniendo encuentros con diferentes sectores de la sociedad que inciden de forma directa tanto en el sistema de protección y apoyo a las víctimas de este flagelo, como con las instituciones de responsabilidad directa en respuesta y auxilio a las mismas.

“Nosotros apostaremos siempre a prevenir, pero esto no significa bajo ningún concepto, que descuidemos nuestro rol persecutor, por lo que repito una vez más ante todos ustedes el mensaje claro. Vamos a proteger y cuidar a nuestras mujeres, vamos a brindarles todo nuestro apoyo, pero que se sepa, el que le ponga la mano a una mujer, va preso”, reiteró el procurador general.