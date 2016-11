La conmoción fue frustrante para Al Horford

NUEVA YORK. El dominicano Al Horford había superado dos desgarres del músculo pectoral de su hombro derecho e izquierdo en un tramo de dos temporadas.



Y aunque fueron lesiones que acortaron el resto de sus campañas regulares en 2011-12 y 2013-14, respectivamente, Al nunca en su carrera había lidiado con una conmoción cerebral, cuando la misma le forzó perder nueve partidos en fila a inicios de noviembre.



“Para mí fue un poco frustrante porque es el tipo de cosa que no es como un tobillo. No es una hinchazón de un pie o algo así, que tú puedes ver lo que está pasando en el cerebro.



Entonces uno no se siente bien. Hay muchas cosas que ocurren y hasta que yo no me sentí bien al cien por ciento en términos de los síntomas que yo estaba presentando, yo no pude comenzar hacer actividades en la cancha”, dijo el dominicano Horford, quien fue golpeado por un compañero el pasado 29 de octubre y luego se le detectó la conmoción.