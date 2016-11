Firman nuevo acuerdo de paz en Colombia

Bogotá. Con menos entusiasmo y más pragmatismo, el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaron el jueves su segundo acuerdo de paz, resistido por la oposición y que ahora estará en manos del Congreso.



En el Teatro Colón de Bogotá las partes pusieron fin a cuatro años de negociaciones con una ceremonia sobria mientras en la calle unas 500 personas clamaban “¡Viva la paz!”.

“Reconozco que este acuerdo es mejor que el que firmamos en Cartagena”, admitió el presidente Juan Manuel Santos, visiblemente cansado, después de firmar el texto modificado con propuestas de la oposición.



El mandatario aseguró que los cambios se hicieron “con sentido de urgencia, conscientes de que la incertidumbre y el paso del tiempo conspiraban contra la paz”.

“Que la palabra sea la única arma de los colombianos”, celebró el máximo comandante de la guerrilla Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, en un discurso cordial, pero menos emotivo que el de la ceremonia anterior, e instó a crear un gobierno de transición para implementar los acuerdos.



El líder rebelde dedicó el pacto a quienes lo defendieron en las calles luego de que el primero fuera rechazado en un plebiscito el 2 de octubre y lamentó las recientes muertes de guerrilleros, líderes campesinos y defensores de los derechos humanos.



También felicitó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.



Tanto Santos como “Timochenko” hicieron un llamado a la oposición, que ya expresó su rechazo al nuevo texto, a trabajar en “unidad”.



Según la oposición encabezada por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) el nuevo pacto introduce cambios solicitados por los defensores del “No” en el plebiscito, pero no los suficientes. Los críticos sostienen que es necesario hacer un nuevo referendo, algo que rechazan tanto el gobierno como las FARC.



El acuerdo, un documento de 310 páginas con medio centenar de modificaciones, prevé que la guerrilla entregue en los próximos seis meses un inventario de sus bienes y activos para resarcir a las víctimas. También detalla las condiciones de la restricción de libertad para los responsables de crímenes, pero no sacia las principales exigencias de la oposición.



Las demandas como penas de cárcel para quienes cometieron delitos graves y la limitación de la participación política de los rebeldes no fueron atendidas en los 40 días que se extendió la negociación.



Como gesto de protesta los opositores han propuesto no acudir a la votación parlamentaria para dar validez al acuerdo -prevista para el martes- o solicitar la revocación del Congreso que, afirman, “no representa” a los colombianos. También amenazan con protestas ciudadanas.



En entrevista con el canal RCN, Uribe propuso un referendo sobre aspectos puntuales del acuerdo.



Con esta oposición, a la que se suman organizaciones como Somos Defensores que registró en 2015 el asesinato de 63 líderes campesinos y defensores de derechos humanos, será difícil llevar el nuevo acuerdo al terreno. “Llegó la hora de una Colombia unida”, expresó Ángela Marín, una socióloga de 41 años que celebraba en la céntrica plaza de Bolívar donde la gente cantaba “Sí se pudo” en un ambiente muy alejado del que había el 26 de septiembre cuando se firmó el primer texto en Cartagena de Indias en presencia de una docena de jefes de Estado y el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon. “En 150 días, tan sólo 150, todas las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas”, aseguró el presidente, recortando un mes esa previsión.



Primer debate será sobre amnistía de presos





Cuando el acuerdo quede refrendado en el Congreso empezará en la misma cámara su implementación. “Espero que, según el procedimiento establecido, la refrendación sea aprobada en el curso de la próxima semana”, declaró Santos. El primer debate será sobre la amnistía de los presos de las FARC para que puedan salir de las cárceles y trasladarse hasta las más de 20 zonas rurales supervisadas por la ONU donde el resto de la guerrilla, unos 8,000 individuos, se desarmarán en un plazo de seis meses.



“Balígrafo” y guerrilleros vestidos de etiqueta



La firma del nuevo acuerdo de paz dejó para la historia imágenes como la utilización de un ‘‘balígrafo” igual al ya empleado en el pacto suscrito hace dos meses en Cartagena y la formalidad de los guerrilleros vestidos con traje, uno de ellos con corbata. El acto fue mucho más breve y sobrio que el anterior, sin embargo el lugar elegido goza de un gran simbolismo, ya que la paz se firmó en el Teatro Colón, situado justo en frente del Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a escasos metros de la Casa de Nariño.