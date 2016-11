Alcalde de SDO se queda corto en sus primeros 100 días

26/11/2016 12:00 AM - Diana Rodríguez

Los primeros 100 días de gestión resultaron cortos para que el alcalde de Santo Domingo Oeste complete su programa de trabajo en este período.



Los munícipes esperaban la puesta en marcha de un amplio programa de asfaltado en sectores con serias precariedades en la vía pública y un contundente plan de rescate de los espacios públicos. Marcia Merán, residente en Villa Aura, cuenta que la problemática que más afecta al sector es precisamente el deterioro de las calles.



Aunque hasta el momento la Alcaldía no puede pregonar una mejora significativa en las infraestructuras viales, sí inició un plan de asfaltado y construcciones de contenes. También trabaja en la solución del drenaje pluvial.



Un censo para los servicios



Una acción destacable en los primeros tres meses de esta gestión es el lanzamiento del programa “Levantamiento de Viviendas y Comercios de Santo Domingo Oeste 2016”, que busca contabilizar los datos recientes de la población municipal para distribuir con eficiencia los servicios.



El programa cuenta con la participación de estudiantes de escuelas públicas, liceos y colegios privados, quienes en cumplimiento con las 60 horas sociales acompañan al equipo técnico de la Alcaldía en el trabajo de ir por las casa.



En la toma de posesión, el pasado 16 de agosto, Francisco Peña prometió dar continuidad a las obras de su hijo, Francis Peña, a quien relevó en el cargo.



Atendiendo a esa promesa, el edil garantizó la continuidad de las ayudas a estudiantes universitarios establecidas por el ex lcalde. El ejecutivo municipal se muestra confiado en que con la ayuda del Gobierno, próximamente los munícipes podrán disfrutar de parques de recreación, instalaciones deportivas, nuevas escuelas laborales y la terminación de la funeraria municipal.



Asuntos pendientes



Queda pendiente el traslado de las oficinas del cabildo y el remozamiento del anfiteatro municipal. Según denuncias de munícipes, el espacio de fomento a la cultura, está siendo utilizado por antisociales para esconderse en horas nocturnas, para fumar drogas y prostituirse.



La Alcaldía de Santo Domingo Oeste deberá salir al rescate de los parque La Caoba y Los Banquitos, áreas concebidas para el sano esparcimiento familiar del sector, pero el deterioro de sus instalaciones y la falta de iluminación no solo desmotiva, también preocupa a los residentes.



Regidores la emprenden contra el alcalde



Recientemente, dos regidores de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste denunciaron que el alcalde Francisco Peña viola los procesos contables y administrativos y pidieron la intervención de la Contraloría General de la República. El síndico también fue acusado de nepotismo por los ediles Raymundo Lebrón y Eddy Tejeda del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Aseguran que puestos de mayor envergadura están ocupados por familiares.