Datos biográficos y citas célebres de Fidel Castro

26/11/2016 10:55 AM - AP

He aquí datos bibliográficos y citas célebres de Fidel Castro, quien falleció en Cuba a los 90 años de edad.

La Habana.- NOMBRE: Fidel Alejandro Castro Ruz.

TITULOS: Fue presidente del Consejo de Estado y de Ministros, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas revolucionarias. Antes de renunciar, el 19 de febrero de 2008, era el jefe de gobierno con más tiempo en el poder en el mundo y líder de uno de los últimos cinco estados comunistas que quedaban. Para entonces llevaba año y medio fuera de la luz pública tras ceder el poder a su hermano Raúl para someterse a cirugía intestinal de emergencia.

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 13 de agosto de 1926 en Birán, en la región oriente de Cuba, aunque según algunos, fue un año después.

PADRES: Ángel Castro, agricultor; Lina Ruz, ama de casa.

EDUCACION: Asistió a escuelas católicas y a la Universidad de La Habana, donde obtuvo títulos de derecho y ciencias sociales.

ANTES DE LA REVOLUCION: Castro luchó contra el gobierno del dictador Fulgencio Batista y atacó sin éxito el cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 en la localidad de Santiago. Fue arrestado, enjuiciado y amnistiado. Se asiló en México donde formó un grupo rebelde y retornó a Cuba en el yate Granma. La mayoría de los rebeldes fueron abatidos o capturados, pero unos cuantos lograron escapar hacia las montañas. Tomó el poder cuando Batista huyó del país el día de Año Nuevo de 1959.

DESPUES DE LA REVOLUCION: Castro emergió como cabeza del nuevo gobierno y rápidamente acumuló el poder casi absoluto. Empresas de Estados Unidos fueron expropiadas y en 1961 se decretó el Estado socialista, luego de un intento de desembarco en Bahía de Cochinos por parte de comandos anticastristas entrenados por Washington. Estados Unidos suspendió toda la ayuda a Cuba a medida que la isla se hizo aliada de la Unión Soviética, lo que llevó a las Crisis de los Misiles de octubre de 1962. Por tres décadas, Cuba fue aliado de la Unión Soviética y se mantuvo alejada de Estados Unidos incluso tras el colapso del comunismo en Europa oriental. Se retiró y dejó el poder a su hermano Raúl en 2006.

FAMILIA: Casado con Mirta Díaz-Balart en 1948. Su hijo Fidel Félix Castro Díaz-Balart nació un año después. La pareja se divorció en 1955. Según reportes no confirmados ni desmentidos, se unió con Dalia Soto del Valle, con quien tiene cinco hijos. Según algunas versiones ha tenido descendencia con otras mujeres.

CITA: "Patria o muerte, socialismo o muerte, venceremos".

Citas de Fidel Castro:

___

"Condénenme... la historia me absolverá" - 16 de octubre de 1953 durante el juicio tras el fallido ataque al Cuartel Moncada.

___

"El poder no me interesa, ni pienso ocuparlo, velaré sólo porque no se frustre el sacrificio de tantos compatriotas, sea cual fuere mi destino posterior" - 1 de diciembre de 1959, tras el triunfo de la Revolución en la ciudad oriental de Santiago.

___

"Compañeros obreros y campesinos, esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes. Y por esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, estamos dispuestos a dar la vida" - 16 abril de 1961, durante un discurso tras un ataque aéreo.

___

"No podemos decir que el dolor se comparte. El dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. ¡Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla!" - 15 de octubre de 1976, luego de un ataque terrorista a un avión civil cubano que costó la vida a 73 personas.

___

"Los imperialistas a veces hablan el lenguaje altanero de que estarían dispuestos a suspender el bloqueo, de que estarían dispuestos a perdonarnos la vida si dejamos de ser internacionalistas (...) ¡Jamás será mediante concesiones al imperialismo! Y nuestros vínculos con la Unión Soviética no se romperán. ¡Jamás!" - 20 de diciembre de 1980 al cierre del Congreso del Partido Comunista de Cuba.

___

"Bajo la dirección de la Revolución adoptaremos las medidas que haya que tomar para que nuestras fábricas marchen, para que nuestros obreros trabajen, para salir adelante en estas difíciles condiciones, y siguiendo el principio de proteger a todos, de que no quede un ciudadano desamparado en nuestro país, repartiendo lo que tengamos, buscaremos fórmulas para salvar la patria, para salvar la Revolución, para salvar el socialismo" - 14 de octubre de 1991, durante la clausura de un congreso del Partido Comunista y cuando asomaban las dificultades por la caída del bloque socialista.

___

"Ganaremos esta batalla por la vida, y no solo por la vida de ustedes, sino por la vida de todos los niños del mundo" - 23 de diciembre de 1999, en un discurso frente a escolares instalados en la Oficina de Intereses de Estados Unidos durante una marcha para reclamar la repatriación del pequeño náufrago Elián González.

___

"Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser cambiado; es igualdad y libertad plenas; es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos; es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos; es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional; es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio; es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo" - 1 de mayo del 2000, unas palabras consideradas su testamento político.

___

"Les prometo que estaré con ustedes si así lo desean mientras tenga conciencia de que pueda ser útil y si antes no lo decide la propia naturaleza, ni un minuto menos, ni un segundo más. Ahora comprendo que mi destino no era venir al mundo para descansar al final de la vida" - 6 de marzo del 2003 al tomar posesión de su cargo como presidente del Consejo de Estado.

___

"No albergo la menor duda de que nuestro pueblo y nuestra Revolución lucharán hasta la última gota de sangre para defender estas y otras ideas y medidas que sean necesarias para salvaguardar este proceso histórico. El imperialismo jamás podrá aplastar a Cuba. La batalla de ideas seguirá adelante. ¡Viva la Patria! ¡Viva la Revolución! ¡Viva el Socialismo! ¡Hasta la Victoria Siempre!" - 31 de julio de 2006 al delegar el poder en su hermano, Raúl Castro a raíz de una operación.

___

"A mis entrañables compatriotas, que me hicieron el inmenso honor de elegirme en días recientes como miembro del Parlamento (...) les comunico que no aspiraré ni aceptaré, repito, no aspiraré ni aceptaré el cargo de presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe" - 19 de febrero de 2008, cuando por razones de salud renunció a seguir como presidente del país y jefe de las Fuerzas Armadas, cargos en los que fue confirmado su hermano Raúl. Fidel se mantuvo como primer secretario del Partido Comunista de Cuba.

___

"Raúl (Castro) conocía que yo no aceptaría en la actualidad cargo alguno en el Partido. Él había sido siempre quien me calificaba de Primer Secretario y Comandante en Jefe, funciones que como se conoce delegué en la Proclama señalada cuando enfermé gravemente. Nunca intenté ni podía físicamente ejercerlas, aun cuando había recuperado considerablemente la capacidad de analizar y escribir (...) Pienso que he recibido demasiados honores. Nunca pensé vivir tantos años" - 18 de abril de 2011 cuando fue desplazado del Buró Político del Partido Comunista, su último cargo formal.

___

"A todos nos llegará nuestro turno (...) Pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. A nuestros hermanos de América Latina y del mundo debemos trasmitirles que el pueblo cubano vencerá" - 19 d abril del 2016 durante una sorpresiva aparición en el VII Congreso del Partido Comunista.