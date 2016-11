Fiscal llama a evitar estafas financieras

La Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, reiteró el llamado a los ahorristas que tienen dinero depositado en financieras ilegales o dudosas, a retirarlo a la brevedad posible y recurrir a la banca regulada, a los fines de evitar ser víctimas de fraude. Indicó, a su salida de la aplazada audiencia por el caso del Banco Peravia, que quienes tengan dudas sobre si la entidad está regulada o no, pueden acudir a la Fiscalía a solicitar información.



“Lamentablemente es de mucha preocupación el tema de los fondos que está captando el sector no regulado, sobre todo porque se presta también para que recursos tanto de corrupción, como de lavado de activos se reciban por esa vía”, dijo.



Berenice aclaró que si las denuncias no llegan al Ministerio Público, no se puede proceder y en consecuencia exhortó a la población a notificar oportunamente cualquier irregularidad



Aplazan audiencia caso Peravia



Ayer, el primer Juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 25 de enero la audiencia preliminar que se sigue a los 25 implicados en la quiebra del Banco Peravia, a través de presuntos préstamos fraudulentos por el orden de los 1,400 millones de pesos.



El abogado de un grupo de querellantes José Amadeo Peralta explicó que el aplazamiento se produjo a los fines de regularizar la situación de los imputados Fredy Aguasvivas y Sheila Acevedo, ya que el tribunal aún no se encuentra debidamente apoderado de la acusación.



“La coordinadora de los Juzgados de la Instrucción debe remitir un oficio donde se establezca que ambos imputados forman parte del proceso, por su vinculación del Banco Peravia. A ellos se les acusa de varios préstamos fraudulentos por 15 millones de pesos”, destacó. Detalló además que el 27 de enero se realizará otra audiencia, para conocer el contenido de la acusación del MP.



Dice son necesarias políticas más fuertes



La fiscal del DN, Yeni Berenice, agregó que frente al tema de la violencia de género son necesarias políticas más fuertes, más recursos y más compromiso del sector político, tanto del sector oficial como de la oposición. “El tema de la violencia intrafamiliar, sobre todo de los feminicidios, tiene que ser un tema de todos en la sociedad y requiere de un enfoque más integral”.