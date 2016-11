Medina envía mensaje contra la violencia

26/11/2016 12:00 AM - El Caribe

El presidente Danilo Medina llamó a crear conciencia entre los hombres sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Para ello, el jefe de Estado apeló a la fortaleza de la organización familiar, la cohesión y el amor entre sus integrantes. El Presidente se expresó en esos términos en un mensaje con motivo de conmemorarse ayer el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esta fecha tan emblemática quiero unirme de manera solidaria a las voces de las mujeres dominicanas”, dijo.



Medina también abogó por la necesidad de crear conciencia entre los hombres para no llevar más dolor a la familia.



Pidió a los dominicanos unirse a los esfuerzos que realiza el Gobierno para combatir el flagelo de los feminicidios.



Hizo hincapié en los esfuerzos del Ministerio de la Mujer, el Despacho de la Primera Dama y otras entidades.



“Con una profunda conciencia que haga posible la erradicación de la violencia del seno de las familias. También de la sociedad”.



El jefe de Estado propugnó por trabajar para erradicar los vejámenes contra la mujer. Reiteró que la fortaleza de la organización familiar es la clave para parar la violencia doméstica.



“Fortalezcamos, pues a nuestras familias, con una convivencia cimentada en auténticos valores. Valores que vigoricen el respeto a la vida de todos los seres humanos”.



Mensaje de Abinader



De su lado, el excandidato presidencial Luis Abinader llamó al Gobierno y a toda la sociedad a emprender una gran cruzada nacional para transformar las condiciones institucionales, educativas y culturales que mantienen a la República Dominicana entre los países con mayor índice de violencia contra la mujer y embarazos de adolescentes en América Latina.



En un mensaje con motivo del Día de la No Violencia contra la Mujer, Abinader afirmó que el Estado Dominicano no debe postergar por más tiempo la incorporación efectiva de la educación sexual en la escuela como base para fomentar el respeto a la mujer, promover la masculinidad responsable y crear conciencia sobre la prevención del embarazo y las enfermedades sexuales en los adolescentes. Resaltó en ese sentido, que la República Dominicana figura entre las naciones con la tasa más alta de feminicidios en la región, por lo que constituye un problema muy grave que requiere de una atención urgente para frenar tantas muertes y agresiones.



Antún



Mientras el presidente nacional del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), ingeniero Federico Antún Batlle (Quique), pidió este viernes erradicar la violencia intrafamiliar contra la mujer y dijo que es preocupante el alto índice de feminicidios en la República Dominicana. Sostuvo que las agresiones físicas, psicológicas, verbales y económicas que se producen contra la mujer “son inaceptables”, por lo que llamó a endurecer las penas para acabar con este mal social que crece cada día en el país, afectando a miles de hogares dominicanos.