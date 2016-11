Procurador invita a luchar contra la violencia de género

26/11/2016 12:00 AM - Libonny Pérez

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, invitó a la ciudadanía a unir voluntades con el propósito de frenar el flagelo de la violencia contra la mujer, que anualmente cobra la vida de decenas de dominicanas. El anuncio lo hizo en el contexto de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en el cual reiteró “que hombre que le ponga la mano a una mujer, va preso, sin excepción”.



Señaló que la República Dominicana no puede seguir despertando con malas noticias, sobre la pérdida de vida de mujeres, víctimas de una cultura machista, por lo que exhorta a todos los integrantes de la sociedad, a denunciar cualquier tipo de abuso hacia la mujer.



“El abuso hacia la mujer no es sólo físico. Todas y todos en algún momento hemos tenido conocimiento de que una amiga, una vecina, o alguna mujer en nuestra familia, está siendo víctima de agresión psicológica o de manipulaciones por parte de su pareja o expareja, lo cual también es violencia. Sin embargo, ante esto nos quedamos callados, convirtiéndonos en cómplices. Ese silencio en muchas ocasiones, termina en una tragedia que pudimos evitar, con tan solo informarlo a las autoridades”, afirmó el magistrado Rodríguez.



Más de 70 mujeres han perdido la vida

Reiteró que resulta preocupante, que en lo que va del 2016, más de 70 mujeres han perdido la vida a manos de su pareja o expareja, pero que “peor aún es saber que el 80% de ellas nunca había denunciado y es ahí donde queremos generar el compromiso”.

“Este tema es de vital importancia para nosotros como autoridades, para mí como hijo, esposo, padre, hermano y miembro de una sociedad, en la cual tengo fe, de que cada día será mejor y más justa. Por ello reafirmo el ineludible compromiso de fortalecer los mecanismos de prevención y persecución contra este flagelo”, puntualizó.



Además agregó que desde el Ministerio Público están haciendo grandes esfuerzos para tener la capacidad de contar con un protocolo dé respuesta rápida y efectiva a favor de las víctimas de violencia de género. “Yo les pido que denuncien, que animen a otras personas a denunciar, multiplicando ustedes este mensaje, y asumo el compromiso de garantizar nuestra respuesta, para no fallarle a esa mujer que necesite nuestra ayuda”, expresó el Procurador General.



Programas de apoyo



Rodríguez explicó que las diferentes razones por las cuales las mujeres guardan silencio, mientras sufren atrapadas en las garras de sus agresores, son la dependencia económica y el temor de las víctimas.



En ese sentido, dijo que está trabajando en diferentes programas de apoyo a las mujeres bajo esta condición, para que las mismas puedan ser capacitadas y dotadas de conocimientos técnicos, que les permitan trabajar y salir adelante.



“Desde que iniciamos nuestra gestión, hemos estado realizando contactos puntuales con sectores empresariales, instituciones que tienen acción directa en este tema y organismos que brindan apoyo a las víctimas de violencia, para forjar alianzas estratégicas”, mencionó.



Finalmente, aseveró que otro de los programas es garantizar la inserción laboral de las féminas, “de forma tal que ninguna mujer tenga que seguir bajo el manto de su verdugo, ante el temor de no poseer sustento para sus hijos. Hemos avanzado, pero aún nos queda un largo camino”, resaltó.



La violencia de género no es sólo agresión física

La procuradora general adjunta para Asuntos de Mujer, Rosanna Reyes , aseguró ayer que la violencia contra la mujer se da no sólo en el escenario de sus hogares o por problemas de pareja, sino que además existen casos en los cuales se les agrede a través de las redes sociales, medios de comunicación y hasta a través de un periodismo que no tiene perspectiva de género.



“También vemos como hay géneros musicales que incluso agreden a las mujeres. Todo eso, es un entramado cultural que tiene que cambiar a través de la educación, pero también es necesario que se fortalezca el trabajo coordinado entre todos los actores”, aseguró durante la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.



Además, Reyes mencionó que la violencia contra la mujer es una prioridad dentro de las metas presidenciales que el ministro Gustavo Montalvo ha anunciado como mecanismo para transparentar la ejecutoria gubernamental y de dar seguimiento, razón por la cual siguen avanzando en esta materia.



Resaltó que este año han fallecido más de 70 mujeres como consecuencia de la violencia de género y exhortó a la población a sumarse a la lucha de este flagelo que tanto daño causa a la sociedad dominicana.