Suiza dice quiere devolver a Haití dinero de Duvalier

26/11/2016 12:00 AM - EFE

Ginebra. Suiza quiere devolver “cuanto antes” a Haití el dinero confiscado al exdictador Jean Claude Duvalier y su entorno, que suma unos 6.3 millones de dólares, pero las dificultades políticas, los desastres naturales y la sucesión de elecciones han complicado ese objetivo.



El director de la Dirección de Derecho Internacional Público del Gobierno suizo, Roberto Balzaretti, explicó que la última decisión en Suiza sobre ese caso, que estuvo años ante los tribunales, data de 2013, cuando la corte federal confirmó que había sido legal confiscar el dinero del ya fallecido Duvalier.



Ello quiere decir que el dinero congelado “ya no pertenece a (los) Duvalier”, señaló Balzaretti.



La Confederación Helvética quiere devolver el dinero a Haití y para ello ha estado en contacto con las autoridades del país caribeño desde hace tiempo y “con los sucesivos presidentes”, aseguró.



Balzaretti explicó que existe un “memorando general” con Haití y Suiza sabe lo que las autoridades haitianas quieren hacer con ese dinero, pero las circunstancias en el país en los últimos años no han sido las mejores para restituir los fondos, señaló.



“La situación política, las repetidas elecciones, los huracanes, entre otras circunstancias, lo han hecho un poco difícil”, indicó el director de la Dirección de Derecho Internacional Público del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza.



Puerto Príncipe acusó a los Duvalier de haberse apropiado de más de cien millones de dólares supuestamente dedicados a obras sociales antes de la caída del dictador en 1986.

“Nuestro objetivo es finalizar cuanto antes un acuerdo con Haití para destinar el dinero a proyectos como los derechos civiles, la democracia o iniciativas relacionadas con la memoria para ayudar a las comunidades a retomar una vida normal”, afirmó Balzaretti.



“Pero necesitamos el marco adecuado y éste no está ahí aún”, añadió, para asegurar que el dinero efectivamente se destine a lo acordado.