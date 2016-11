Presidente Medina llama a productores a producir riquezas; visita Independencia y Neiba

Guayabal, Independencia.-Danilo Medina visitó esta comunidad para evaluar un proyecto de desarrollo sostenible. Con esto busca mejorar las condiciones de vida de la gente y proteger las cuencas hidrográficas.



Este es el cuarto proyecto de este tipo. Con el mismo, el presidente convierte en hechos su visión de país, que es producir riquezas. Además, su compromiso de preservar el agua, el desarrollo sostenible y el futuro ambiental.



“Ustedes tienen que comenzar por lo fundamental, producir riquezas. Si no producen riquezas, no importa que tengan una autopista”.

Así inició Danilo Medina sus palabras en la Visita Sorpresa a los productores de Independencia y la Sierra de Neiba. Agregó que muchas veces ha dicho que de nada sirve vivir en una jaula de oro con el estómago vacío.



Proyecto es vital para producir riquezas

Destacó que la puesta en marcha del proyecto es vital. “Vamos a producir riquezas para el que joyero vuelva a ser lo que era”, agregó Danilo Medina.



Explicó que se trabajará en dos vertientes. Una en la parte baja y con las montañas. En la primera, dijo que lo que requieren los productores es apoyo con el canalito que están haciendo, las motobombas y un tractor.



“Esas cosas nosotros se las vamos a regalar. Un tractor y la motobomba también, para que puedan irrigar en la parte baja”, manifestó el presidente.



Informó que el miércoles, los representantes de las asociaciones deberán reunirse para elaborar dos proyectos. En ese orden, dijo que en 15 volverá para decirles la manera en que serán elaborados.



Proyecto millonario

“En 15 días, estaremos todos aquí para presentarles el proyecto que vamos a desarrollar. Será un proyecto millonario, no son dos centavos que se van a invertir. Son cientos de millones de pesos que se van a invertir en la zona”, precisó el gobernante.



Exhorta a no cortar árboles

Dijo que a muchos de los productores habrá que darle una ayuda mensual durante tres años. Esto es para que se comprometan con el Gobierno a no seguir cortando los árboles.

Manifestó que “Si cortan, ya ustedes saben lo que les espera. Ya el ministro Domínguez Brito se lo dijo. Habrá sanciones, no vamos a permitir que se conviertan las montañas en lo que están en estos momentos”.



Danilo Medina expresó que esto es parte de un proyecto de Estado. Que además, le “cuesta mucho a los ciudadanos para ponerlo en manos de ustedes”.



Precisó que dentro de tres años, los productores de Independencia y Neiba serán otro tipo de personas. “Esperen que les anunciemos a nuestro regreso de nuevo en 15 días, para que sepan cómo la vida de ustedes va a cambiar”, dijo.



Autobús, carretera y centro de costura

El jefe de Estado autorizó la entrega de un autobús para estudiantes y la construcción de ocho kilómetros de carretera. Igualmente, dispuso la apertura de un centro de madres, de 50 máquinas de coser y presupuesto para ponerlo a funcionar.



Impactará comunidades de Independencia y Bahoruco

El proyecto, que se dividirá en dos, impactará directamente zonas muy pobres de Independencia y Bahoruco. Con la iniciativa, los productores mejorarán sus vidas y a la vez, protegerán las cuencas de los ríos.



Escucha a caficultores y comunitarios

En el encuentro, Danilo Medina escuchó a los caficultores y comunitarios de asentamientos agrarios de ambas provincias. También a los senadores provinciales, autoridades municipales y habitantes de comunidades cercanas.



Equipo se reunirá con productores

Un equipo técnico volverá aquí y junto a la comunidad precisarán soluciones para las dos demarcaciones del Sur. Una vez el proyecto esté preparado, se presentará a las comunidades y se pondrá en marcha.



Acompañaron al gobernante, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. Al igual que los ministros de Agricultura, Ángel Estévez y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. También el asistente del presidente, Robert de la Cruz.



Del mismo modo, estuvo presente el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Emilio Toribio Olivo.