Luis Abinader presenta diagnóstico de pobreza de la provincia Bahoruco

El dirigente político, Luis Abinader presentó en Neyba un diagnóstico sobre la pobreza en Bahoruco y las demás poblaciones de la región Enriquillo, y recomendó a sus pobladores exigir al Gobierno llevar a esta provincia los niveles de inversión que realmente necesita.

El ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), detalló que el 70% de la población de Neyba es pobre y el 28% está en extrema pobreza, mientras que en el distrito municipal El Palmar, el 48% de la población está en extrema pobreza, y el 88% es pobre.

En el municipio Galván 78% de la población es pobre y el 31% está en extrema pobreza. El Salado 74% es pobre y 32% en extrema pobreza.

En Tamayo 57% pobre y 15 % en extrema pobreza, Villa Jaragua 77% es pobre y 35% en extrema pobreza, Los Ríos 81% es pobre y 41% en extrema pobreza, Las Clavellinas 73% pobre y 24% en extrema pobreza. Entre otras zonas pobres de la provincia.

Consideró como de vital importancia la presa de Monte Grande para la región Enriquillo, porque a su juicio, ayudaría a producir más de 200 mil tareas de la zona Sur y mejorará el sistema eléctrico, lo que para él, significa crear riqueza en realidad.

"No obstante, yo no he visto una obra en el mundo que se le haya dado tantos picazos inicial que a esta. He contado como siete picazos, unos cuatro de Leonel Fernández y dos o tres de Danilo medina", comentó el dirigente político.

Prometió que pedirá a la dirección de políticas públicas del PRM, dirigida por Miguel Ceara Hatton, que junto a un equipo de economistas elaboren un Plan de Desarrollo de la región Enriquillo, con un micro Plan para cada provincia, y que el mismo inicie por la provincia Bahoruco".

Abinader presentó esta situación en la conferencia “Índice de bienestar y pobreza, capital humano y recursos naturales como inversión en la provincia Bahoruco”, que dictó el domingo en el desarrollo de la Tercera Feria del Libro y la Cultura que se realiza en este municipio sureño.