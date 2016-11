Proyecto protegerá cuencas hidrográficas

Durante una visita sorpresa a productores de la Sierra de

Neyba y la provincia Independencia, el presidente Danilo Medina anunció la implementación de un proyecto que procura mejorar las condiciones de vida de la gente y proteger las cuencas hidrográficas.



De acuerdo a un comunicado de prensa de la Presidencia, este es el cuarto proyecto de este tipo. Con el mismo, el Presidente continúa el compromiso de preservar el agua, el desarrollo sostenible y el futuro ambiental, así como el compromiso de producir riquezas.



El proyecto impactará directamente zonas muy pobres de Independencia y Bahoruco.

El mandatario explicó que se trabajará en dos partes, una en la parte baja y con las montañas. En la primera, dijo que lo que requieren los productores es apoyo con el canalito que están haciendo.



“Nosotros les vamos a regalar, un tractor y la motobomba para que puedan irrigar en la parte baja”, manifestó.



Destacó que la puesta en marcha del proyecto es vital. “Vamos a producir riquezas para que vuelvan a ser lo que eran”, agregó Medina.



El mandatario informó que el próximo miércoles los representantes de las asociaciones deberán reunirse para elaborar dos proyectos. “En 15 días, estaremos todos aquí para presentarles el proyecto que vamos a desarrollar. Será un proyecto millonario, no son dos centavos que se van a invertir. Son cientos de millones de pesos que se van a invertir en la zona”, precisó el gobernante.



Asimismo, Medina exhortó a los productores a no cortar los árboles. Dijo que a muchos se les dará una ayuda mensual durante tres años, para que se comprometan con el Gobierno a no seguir cortándolos. “Si cortan, ya ustedes saben lo que les espera.



El ministro Domínguez Brito se lo dijo, habrá sanciones, no vamos a permitir que se conviertan las montañas en lo que están en estos momentos”.



Medina autoriza obras para la comunidad





El presidente Danilo Medina autorizó ayer la ejecución inmediata de obras demandadas por dicha comunidad.



Se trata de la entrega de un autobús para estudiantes y la construcción de ocho kilómetros de carretera.



Igualmente, dispuso la apertura de un centro de madres, de 50 máquinas de coser y presupuesto para ponerlo a funcionar.