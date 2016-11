El 80% del agua para riego en el país se desperdicia

29/11/2016 12:00 AM - Diana Rodríguez

El 92 % de la producción de agua en la República Dominicana se lo tragan dos grandes sectores: la agricultura y el consumo humano.



Según datos contenidos en el libro “Contraste de la disponibilidad y demanda de agua por provincia”, la agricultura bajo riego en el país demanda en promedio el 80 % de las extracciones anuales de agua, mientras al consumo humano se destina el 12 % de la oferta de líquido aprovechable, en tanto el 8% restante se distribuye en la industria, el turismo y fines ecológicos.



Pero la eficiencia global, es decir, la cantidad de agua que se aprovecha en la agricultura se estima en un 20% y en el consumo humano un 60 %.



De acuerdo con el informe que hace referencia a la situación de disponibilidad del agua en suelo dominicano del autor Gilberto Reynoso Sánchez, explica que la situación descrita representa un problema a enfrentar. Indica que un país debe ser capaz de retener en sus embalses el 40 % de la oferta, y la República Dominicana tiene una capacidad de almacenar 9,400 millones de metros cúbicos por año de la oferta hídrica total superficial.



El libro publicado recientemente, el cual contó con el apoyo del BanReservas, explica que estos valores desequilibrados son en gran manera responsables de la enorme brecha masiva e insostenible entre oferta y demanda de agua que presentan la mayoría de las regiones del país. El documento destaca que el país cuenta con 24 grandes presas con capacidad para regular el 23 % del escurrimiento superficial y almacenar el 9 %, lo que equivale a 2,400 millones de metros cúbicos.



Para lograr el buen uso del agua en el país, recomienda implementar políticas que se fundamenten en la eficiencia de los sistemas de riego y en la reducción de las pérdidas en las redes de distribución de los acueductos.



Explica que la información disponible sobre los recursos hídricos nacionales permiten afirmar que la República Dominicana presenta una alta variabilidad espacial y temporal en la distribución de sus recursos hídricos, lo que dispara las señales de alarma en algunas provincias. El experto lo atribuye a que no existe suficiente ordenamiento en el uso de los recursos hídricos en el país.



Afirma que gran parte del agua que se destina para el riego y para abastecer los acueductos provienen de ríos no regulados, acuíferos subterráneos y arroyos, que no cuentan en su mayoría con programa de protección de cuencas, sistemas de regulación, almacenamiento, tratamiento, ni con previsiones económicas para realizarlas.



Hay que regar 300 mil hectáreas en el país



El área actual bajo riego en el país se estima en 300 mil hectáreas, de las cuales el 97.4 se riega a través de sistema por inundación, mientras el 2.6 por goteo, microaspersión y pivote. El informe destaca que el 95 % del riego utiliza aguas superficiales y el 5 % proceden de fuentes subterráneas. Indica que el 70.8 % de la superficie bajo riego se encuentra en la vertiente del Atlántico, el 26.8 % en la del mar Caribe, y el 8.4 % en la del Lago Enriquillo.