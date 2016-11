Líderes extranjeros rinden tributo a Fidel Castro

La Habana.- Los presidentes Evo Morales y Nicolás Maduro se sumaron el martes al tributo al fallecido líder cubano Fidel Castro que por segundo día fue despedido por miles de personas entre llantos, saludos y besos.

Los dos estrechos aliados al gobierno de la isla fueron los primeros líderes extranjeros en llegar a la Plaza de la Revolución para pasar por un altar en el que se exhibe una imagen del histórico comandante guerrillero, quien murió el viernes a los 90 años.

"Cuba está viviendo un momento de profunda conmoción", dijo acongojado el presidente boliviano Morales a su arribo el lunes por la noche. "Vine a acompañar en un momento doloroso por la pérdida de mi hermano, mi amigo Fidel Castro".

Ambos mandatarios permanecieron varios minutos frente al altar adornado con flores blancas que muestra el retrato de un joven Castro vestido de campaña y un puñado de medallas y que es resguardado por una guardia de honor integrada por hombres y mujeres vestidos de uniforme de las diferentes fuerzas cubanas. El venezolano Maduro no hizo declaraciones.

Otros dignatarios y delegaciones de África y Europa también han llegado para los homenajes.

Desde el amanecer y por segundo día consecutivo miles de cubanos se formaron ordenadamente en una larga fila de más de un kilómetro en los alrededores de la emblemática Plaza de la Revolución para observar y honrar el altar del fallecido líder.

"Siento una honda tristeza, pero el orgullo es inmenso por haberle tenido cerca. Su partida física nos da fuerza para seguir avanzando en su ideario. Esto no se va a perder porque somos millones", dijo a The Associated Press Ana Beatriz Pérez, una médica investigadora de 50 años, mientras intentaba avanzar lentamente en la fila con la ayuda de un par de muletas.

"Su muerte es otra revolución", afirmó Fidel Díaz Castro, esposo de Pérez, tras reconocer que el fallecimiento del líder cubano le permitirá a muchos "redescubrir las ideas del comandante para las nuevas generaciones".

La urna con las cenizas del barbado ex gobernante reposa en una sala del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias donde el presidente Raúl Castro y dirigentes del buró político del partido comunista le rindieron tributo la víspera, informó la prensa estatal cubana.

Los homenajes tendrán su momento cúspide en la plaza la noche del martes con un acto multitudinario con la presencia de líderes extranjeros.

"Hasta luego comandante. Tus ideas quedan aquí con nosotros", dijo entre llantos Etelbina Pérez, una jubilada de 64 años, tras lanzarle un beso al altar en señal de despedida. "Siento mucho dolor por su muerte. Toda la vida se la debo a él. Me sacó de la sierra. Estudié gracias a él. Mi papá era un campesino y él nos ayudó. Le agradeceré por todo lo que me resta de vida", dijo mientras intentaba contener el llanto.

Tras los dos días de tributo y compromiso de la población con los ideales revolucionarios, las cenizas del fallecido comandante partirán en una procesión de tres días hacia el este de la isla recorriendo el camino inverso que hicieron las tropas que lideró desde las montañas de Sierra Maestra.

Las cenizas serán enterradas el domingo en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país y donde el líder guerrillero lanzó su revolución.