Partido Verde pedirá recuento en Pennsylvania

29/11/2016 12:00 AM - EFE

HARRISBURG, Pennsylvania. El Partido Verde dijo que pedirá a una corte de Pennsylvania que ordene un recuento de los votos a presidente en ese estado en las elecciones del 8 de noviembre.



No está claro si las cortes tienen esa autoridad. Un abogado de la candidata presidencial verde Jill Stein se negó a anticipar lo que se alegará en la demanda.



El presidente electo republicano Donald Trump superó a la demócrata Hillary Clinton por unos 71,000 votos, el 1%, en Pennsylvania.



El secretario de Estado de Pennsylvania, el demócrata Pedro Cortes, dice que no hay pruebas de irregularidades o ciberataques en las máquinas electrónicas de votación. Un abogado del Partido Republicano dice que las cortes no tienen autoridad para ordenar el recuento en todo el estado, y Cortes se pronunció en el mismo sentido.



En algunos distritos los votantes pueden pedir recuentos a nivel de circunscripción.