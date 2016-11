Cañeros vuelven a protestar frente al Palacio Nacional

30/11/2016 12:00 AM - Wander Santana

Cientos de cañeros de origen haitiano, volvieron a concentrarse ayer frente al Palacio Nacional para reclamar derechos, que entienden les fueron vulnerados por el Estado. Su insistencia se debe a que no han recibido la pensión que aseguran haberse ganado con su trabajo en las plantaciones cañeras. Durante la manifestación, la multitud compuesta en su mayoría por envejecientes, vociferaban que no tienen seguro de salud, ni han podido regularizar su estatus migratorio debido a los “difíciles requisitos” que les piden las autoridades competentes.



De acuerdo con Jesús Núñez, quien es el vocero de ese colectivo, los cañeros estarán realizando las protestas que sean necesarias para conseguir un encuentro directamente con el presidente Danilo Medina, pues entiende que las comisiones gubernamentales con las que se han reunido en otras ocasiones, no les han cumplido.



Según reportes de este diario, los cañeros han organizado más de 40 manifestaciones en lo que va de este año, en reclamo de pensiones de RD$5,117, algunas de las cuales tienen desde el 1999 en proceso sin haber sido otorgadas. Jesús Núñez, dijo que hay más de dos mil 700 solicitudes en ese estado.