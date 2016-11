Harris encesta 24 puntos y Pistons despachan a los Hornets

30/11/2016 12:00 AM - AP

Tobias Harris encestó 24 puntos, mientras que Kentavious Caldwell-Pope y Marcus Morris añadieron 18 cada uno y los Pistons de Detroit vencieron 112-89 a los Hornets de Charlotte para su tercera victoria al hilo.



Ish Smith aportó 13 puntos en un partido en el que Detroit tuvo efectividad de 49% en tiros de campo. Kemba Walker anotó 23 puntos por los Hornets, que disputaron su cuarto partido en cinco noches. Los Pistons no jugaban desde el sábado y lucieron más frescos físicamente al poner fin a la racha de dos victorias de Charlotte. Detroit arrancó arriba 10 puntos en el último cuarto, luego que Caldwell-Pope embocó un par de triples al final del tercero. El partido se le escapó de las manos a Charlotte, con frecuentes pérdidas de balón por malos pases.



Young sale de juego



Nick Young, de Los Ángeles Lakers, sufrió tensión en el tendón de Aquiles derecho en el primer cuarto ante los New Orleans Pelicans en el Smoothie King Center durante el encuentro de anoche. Se espera que Young se someta a una resonancia magnética hoy en Chicago, previo al juego de los Lakers ante los Bulls. El jugador de 31 años no se apoyó en su pierna derecha cuando fue llevado al vestuario en los brazos de dos compañeros después de sufrir la lesión en el primer cuarto.



Después de disputar un balón con Tim Frazier, de los Pelicans, cuando faltaban 10:10 por jugar en el cuarto, Young saltó sobre su pierna izquierda alrededor de la línea de base antes de caer enfrente del tablero. En el tiempo fuera, Young se agarró el pie derecho con dolor evidente. Young fue atendido por un personal de los Lakers antes de ser llevado al vestidor.



Young ha sufrido un leve resurgimiento en su cuarta campaña con los Lakers. El veterano de 10 años ha iniciado los 18 partidos en los que ha jugado, y promedia 14.1 puntos por juego, la marca más alta en su carrera, con un 41.8 por ciento de efectividad de triples en la primera temporada de Luke Walton como entrenador del equipo.