Aprueban cambio ley prohíbe fumar bajo techo

01/12/2016 12:00 AM - Miguel Martínez

La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo de la ley 48-00, que prohíbe fumar en lugares cerrados bajo techo.



La iniciativa, de la autoría de la diputada Juana Vicente y otro grupo de legisladores, tiene por finalidad establecer los lugares para los fumadores, y que lo hagan en espacios donde no afecten a los que no fuman.



Los diputados, en la sesión de este miércoles, también ratificaron la resolución que aprueba el protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra (Suiza), el 27 de noviembre de 2014.



De igual forma, fue aprobada la resolución mediante la cual la Cámara de Diputados otorga un pergamino de reconocimiento a la Organización de Banilejos Unidos en el Exterior, Inc.

La iniciativa de la autoría del exdiputado Milcíades Franjul, fue retomada por la diputada de la provincia Peravia, Ana Mercedes Rodríguez.



También aprobó el proyecto de resolución mediante la cual la cámara solicita al ministro de Turismo, Francisco Javier García, la instalación de una oficina en El Seibo.