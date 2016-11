Dueños y peloteros de MLB acuerdan; el draft no va

Los dueños de equipos de Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores llegaron a un entendimiento para la firma de un nuevo Acuerdo Laboral Colectivo (CBA) horas antes de que expirara el actual, dijo una fuente relacionada a las negociaciones a ESPN Digital. “Tenemos un acuerdo en los puntos básicos, aunque aún no está firmado”, dijo la fuente. “Seguimos afinando algunos detalles. Entre las cosas más importantes es que no habrá un sorteo internacional como temieron muchos en la industria”. Con la firma del convenio que rige las relaciones entre dueños y jugadores, desapareció el fantasma de un cierre patronal que pudo haber congelado la industria y afectar las Reuniones Invernales de Grandes Ligas que arrancan el domingo en el área de Washington y, si se extendía, los entrenamientos primaverales y el próximo Clásico Mundial de Béisbol.



El nuevo CBA, que tendrá una duración de cinco años, del 2017 al 2021 - extendiendo la paz laboral de las ligas mayores a un cuarto de siglo- no incluye el polémico Draft Internacional que proponían los propietarios y que cambiaría por completo el actual sistema para reclutar peloteros internacionales, especialmente en República Dominicana y Venezuela, los mayores expotardores de talento al béisbol de los Estados Unidos. En lugar de un Draft Internacional, el nuevo Acuerdo Colectivo contempla un tope duro en el total de dinero que los clubes podrán gastar en jugadores extranjeros.



Además, el tope de las nóminas libres de impuestos de lujo será aumentado gradualmente durante el tiempo de vigencia que tenga el CBA, comenzando en 195 millones de dólares en el 2017, hasta llegar a 210 millones en el 2021. Otra conquista de los peloteros es que a partir del nuevo CBA, los equipos que firmen peloteros que recibieron ofertas calificadas no perderán una selección del sorteo colegial, excepto si ya han excedido el tope salarial para el impuesto de lujo. En esos casos, los clubes perderían una selección tardía del draft de junio. l