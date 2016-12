LeBron James es deportista del año de Sports Illustrated

INDEPENDENCE, Ohio, EE.UU.— LeBron James cumplió su promesa al terminar con décadas de miseria deportiva en Cleveland en 2016.

Por guiar a los Cavaliers a un campeonato de la NBA y poner fin a una racha de la ciudad de Cleveland de 52 años sin un título, la revista Sports Illustrated nombró a James el deportista del año el jueves, con lo que el basquetbolista de 31 años se suma a Tiger Woods como los únicos que han ganado la distinción dos veces desde su creación en 1954.

"Me siento honrado", afirmó James antes del partido en casa contra los Clippers de Los Angeles. "Me siento particularmente feliz por mi familia, mis hijos, mi esposa, mi madre y por mi fundación, por los niños que represento y por los niños que me usan como ejemplo a seguir y como inspiración".

Al participar en junio por sexta vez consecutiva en una final de NBA, James llevó a los Cavs a remontar de una desventaja de 3-1 para derrotar a los Warriors de Golden State, que habían ganado 73 juegos durante la temporada regular pero no pudieron eliminar a Cleveland.

James anotó 41 puntos en los partidos cinco y seis y realizó un bloqueo clave en los últimos minutos de un épico séptimo encuentro, y le convirtió a los Cavaliers en el primer equipo profesional de Cleveland en ganar un título desde los Browns de 1964.

James fue nombrado el jugador más valioso de la final por tercera vez en su carrera.

James regresó a Cleveland como agente libre en 2014 y prometió darle un campeonato a su estado natal. Lo logró en su segunda temporada, una hazaña considerada como la mayor de su carrera.

James había rechazado a Cleveland en 2010, cuando se fue a Miami —donde él y Dwyane Wade llevaron al Heat a ganar dos títulos y participar en cuatro finales consecutivas.

"Se me hace difícil recordar un año en que hayamos tenido tantos candidatos para deportista del año", comentó Chris Stone, el jefe de redacción de Sports Illustrated. "Pero al final, LeBron James era claramente el que más se lo merecía".