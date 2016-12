Proveedores de equipos se reúnen con director de la OISOE

El director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán Rodríguez, recibió la tarde de este jueves en su despacho a varios representantes de las empresas proveedoras de equipos médicos que denunciaron la supuesta violación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.

En nombre de la delegación hablaron Daniel Guillén Valdez y Gilberto Objío, quienes agradecieron a Pagán Rodríguez por las explicaciones ofrecidas sobre todas las inquietudes solicitadas por cada uno de los representantes de las empresas.

“Hemos recibidos las explicaciones de la OISOE con relación a la licitación, estamos complacidos con la explicación que ellos nos han dado, vamos a seguir las investigaciones porque la selección no surge de aquí, sino del Servicio Nacional de Salud y también iremos a Compras y Contrataciones para solucionar el problema que habido”, aseguró Guillén, quien fungió como vocero de las empresas.

Sobre el particular, también el abogado Gilberto Objío dijo “nosotros estamos muy complacidos con las explicaciones del ingeniero Pagán y complacidos con la suspensión (la compra de equipos médicos), pero la investigación no ha terminado y estaremos de la mano de la OISOE, una vez esto se resuelva para apoyarlo en su gestión, y en el éxito de los centros de Atención Primaria, pero no lo vamos a hacer si no es conforme a la Ley”.

Asimismo, Pagán explicó que en el encuentro se revisaron los procedimientos y dijo estar de acuerdo con las inquietudes planteadas por los representantes de las empresas proveedoras de equipos médicos con relación a las licitaciones para la compra de maquinarias para los hospitales y Centros de Diagnósticos y Atención Primaria.

“Nosotros a ellos los felicitamos, estamos de acuerdo en su protesta con relación al proceso que se lleva de licitación, que tiene que ver con el asunto y les explicamos; vamos a esperar la investigación que está haciendo Compras y Contrataciones, y lo que salga de ahí, así será”, puntualizó Pagán.

En la reunión también participaron José Oscar Castillo, de Diambelab; Juan Castillo, de Falmadel, entre otros ejecutivos de otras empresas.