Severino dice que el proyecto de SS beneficiará a AFP y privatiza salud

01/12/2016 12:00 AM - María Teresa Morel

El presidente del Movimiento Patria para Todos, Fulgencio Severino, consideró ayer que el anteproyecto que modifica la Ley 87-01 de Seguridad Social, sólo servirá para mejorar las comisiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y marcará la privatización de los hospitales.



El asesor del Colegio Médico Dominicano en materia de seguridad social, afirma que el Gobierno busca la privatización de los hospitales, al eliminar el financiamiento del régimen contributivo subsidiado a más de cuatro millones de trabajadores informales, quienes se verán obligados a comprar un seguro de salud para recibir atenciones médicas.



Dijo que tampoco el proyecto contempla una mejoría en la lista de prestaciones del Seguro Familiar de Salud, que deja fuera una serie de medicamentos y procedimientos para el tratamiento de muchas enfermedades sin cobertura.



“Prácticamente, el Gobierno en ese proyecto establece que el que no tenga un seguro de salud subsidiado no se podrá atender en los hospitales, y eso simple y llanamente es un crimen, es anticonstitucional, porque el Gobierno le está negando el derecho a la salud.



¿Y qué pretende el Gobierno, que lo establece en ese anteproyecto? que él, frente a grupos especiales va a crear determinados niveles de aseguramiento, o sea que va a estar a merced de lo que el Gobierno quiera, a darle seguro a quien quiera”.



Dijo que tampoco se le pone un monto a las pensiones y que según todos los estudios, con el sistema de capitalización individual ninguna persona va a alcanzar una pensión superior a un 40%.



“¿Sabes que es lo peor que el Gobierno hace? Es ponerle una comisión ya no al salario, sino al Fondo. Lo que dice el proyecto es que el monto de esa comisión lo va a determinar la Superintendencia en función de lo que está pagando otro sistema de referencia. Cuando tú revisas en la red, de cuánto son las comisiones que están pagando esos sistemas, oscilan entre un 1.6% y hasta 4%.