Trump dejará su imperio para ser presidente

01/12/2016 12:00 AM - AP

Montevideo. El presidente electo Donald Trump anunció que abandona su imperio empresarial para centrarse en su tarea en la Casa Blanca, aunque declaró que es capaz de evitar conflictos de interés entre la tarea de gobernar y lucrar en el sector privado.



”Dejaré mi gran empresa para centrarme totalmente en gobernar el país para devolver la grandeza a Estados Unidos”, tuiteó el republicano en una serie de mensajes publicados antes del amanecer. “Aunque no estoy obligado a hacer esto por ley, siento que es visualmente importante, como presidente, no tener de ninguna manera conflictos de interés con mis diversos negocios”.



Trump no explicó cómo pensaba abandonar sus negocios, aunque dijo que se están elaborando los documentos legales. Anteriormente había dicho que dejaría los negocios en manos de sus tres hijos mayores, Donald Jr., Eric e Ivanka.