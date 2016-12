Agricultura de Espaillat: bajo el ataque del agua

Moca. En la provincia Espaillat los resultados que han dejado las lluvias de las últimas semanas son de esos que pocas veces la gente quiere tener. Hasta ahora, de plátano hay afectadas unas 40,772 tareas, de las cuales 670 se dañaron en su totalidad. De yuca las informaciones recogidas indican que han sido afectadas unas 16,899 tareas de las cuales 1,743 no vivirán más.



El cultivo de maíz no se salvó de los torrenciales aguaceros y posteriores inundaciones. Se afectaron unas 200 tareas, de las cuales 106 murieron. De maíz dulce hay 70 tareas, según datos de la gerencia del Ministerio de Agricultura de Moca.



Por donde quiera que usted se mueve en la provincia hay rostros apagados y lamentos tan intensos como las lluvias que han dañado las cosechas. Uno de los afectados es Francisco Reyes (Jairo). Perdió 10 tareas de cilantro ancho pero de todos modos tendrá que pagar 60 mil pesos que tomó prestado para el cultivo. Al lado de sus predios la situación es poco alentadora: el señor José Luis (Pedro) perdió toda esperanza de hacer dinero con la cosecha de rúcula. Sus 30 tareas quedaron bajo el agua. Ambos terrenos están ubicados en el sector Monte La Jagua.



El cultivo de batata resultó golpeado, si se toma en cuenta que hay afectadas unas 152 tareas. Todas resultaron dañadas, de acuerdo con la evaluación consensuada entre distintas instituciones y productores independientes.



En algunas localidades de Moca hay árboles que “se vinieron abajo” y brigadas que han debido apresurarse a quitarlos de las carreteras. Es difícil que un caminante salga con los zapatos limpios si decide moverse a pie. Es la mejor evidencia de que por aquí las lluvias han estado muy presentes. Y hay la preocupación de que caiga más. Si eso ocurre es poco probable que las plantaciones agrícolas que agonizan puedan recuperarse. “En la parte baja de la provincia se afectó mucho el plátano, pero a la yuca le ha ido peor”, le dice a elCaribe, Silvestre Pichardo, técnico de Agricultura.



Lo que cuenta Nicolás Brito, encargado de la Zona Agrícola de Moca despeja cualquier duda que pueda existir sobre la magnitud de los daños al agro y las consecuencias que eso pudiera tener en materia de abasto de alimentos en este punto geográfico de la zona norte de República Dominicana. Brito fue una de las personas que junto a un equipo de prensa de este diario recorrió la comunidad Monte de la Jagua, Cruce Monte La Jagua y otros.



Fue en ese periplo que pudieron observarse molondrones dañados, auyamas, puerros, espinacas y otros tipos de hortalizas, algunas de la cuales estaban en etapa avanzada antes de que llegaran las lluvias de las últimas semanas. “Por aquí pudiéramos decir que ha pasado un mes de lluvia. Casi todos los días llueve”, dice Silvestre Pichardo. Por esas lluvias que no han parado fue precisamente que Francisco Javier Ruiz se vio obligado a sacar antes de tiempo la yuca que tiene sembrada. “Esa yuca tenía como seis o siete meses, pero tuvo que sacarla ahora para no perder todo”, explica Julio Abreu, presidente de la Asociación de Productores de Espaillat, cuando llega al terreno de Ruiz.



El terreno en cuestión es uno de mil tareas, de las cuales 150 están totalmente dañadas.

“Habrá que meterle el tractor, porque de esa yuca no se sacará provecho”, sostiene uno de los presentes. Parte de la yuca que logró salvar es transportada en camionetas.



Cuando en lugares como La Joyita de Moca se afecta la producción agrícola, eso tiene un efecto “dominó”, porque entonces los rubros no aparecen en los colmados, y hay gente como Julia Encarnación que no tiene otra forma de comprarlos. “Aquí es que me fían. Si voy al supermercado me sale más caro y tengo que aparecerme con los cuartos”, le cuenta a este diario, en una conversación informal, de esas que se dan cuando un periodista se detiene a comprar una botella de agua o una menta de las rojas para aligerar un poco la carga de una larga mañana de trabajo.



Los daños que han dejado las lluvias no son solo de tipo agrícola. Hay viviendas afectadas y gente que espera respuesta urgente. Hasta el mediodía de ayer se habían cuantificado unos 70 kilómetros de caminos vecinales afectados en la zona de Gaspar Hernández. Se habían contado cuatro naves de gallinas en Monte de la Jagua con 23,000 gallinas, con 210 que se murieron.



Las informaciones indican que en los últimos días han muerto tres vacas y un caballo por efecto de las lluvias… de las inundaciones. Las personas que hacen los levantamientos han incluido entre los muertos a tres mil pollitos de engorde en ocho días.



Preliminarmente se ha hablado (no se trata de un dato confirmado por este diario) de pérdidas económicas que alcanzan los RD$$2 mil millones, por efecto de las inundaciones. Fuera del ámbito de lo agrícola hay decenas de familias desplazadas de sus hogares.



De manera extraoficial elCaribe también supo que próximamente se iniciarán los trabajos de construcción de un proyecto habitacional, donde serán alojadas las familias que perdieron sus viviendas por completo. La furia del río Moca inundó días atrás barrios como Los Pancho, Milito, Macotibio, Isla Isabela, Isla Perdida, La Punta, Los López, Las Lagunas, La Española,



Puerto Rico, Juan Lopito, La Joyita de Juan López, Las Joyitas de Moca y otros.



Puentes caídos



El reporte entregado por el presidente de la Asociación de Productores de Espaillat indica que por los torrenciales aguaceros en la provincia se cayeron el puente que comunica a Moca con Jamao, el que une a Villa Trina con Gaspar Hernández, cruzando La Cascada de Arroyo Grande y El Jobo; el que enlaza las comunidades de Los Bueyes con en Villa Trina con Palo Roto de Jamao, que lleva al proyecto turístico de Sereno de la Montaña y a la bifurcación de los tres ríos. También se cayó el puente de la comunidad de Nibaje con Cayetano Germosén y el puente de la comunidad de La Penda de Cacique 1, en el distrito Las Lagunas de Moca.