RD está estancada en prevenir el Sida

02/12/2016 12:00 AM - Suedi León

El Día Mundial de la Lucha Contra el Sida encuentra a la República Dominicana estancada en la aplicación de programas preventivos; aumento en la discriminación y estigmatización de los pacientes VIH positivos y la necesidad de una legislación especial. En un acto en el Palacio Nacional en conmemoración a esta fecha, cada 1 de diciembre desde 1988, que reunió los principales actores de la lucha contra el VIH en el país, coincidieron en que el Estado ha descuidado el trabajo preventivo, principalmente en los grupos vulnerables.



“Tras años de disminución constante de nuevas infecciones en adultos en República Dominicana se ha incrementado en un 9%”, aseguró Bethania Betances, directora de ONUSIDA en el país.



Leonardo Sánchez, director ejecutivo de Amigos Siempre Amigos, coincide con la directora de ONUSIDA: “En la década de los 90 se controló el crecimiento de la enfermedad, porque los esfuerzos fueron en la prevención y en los grupos vulnerables como los transexuales y los hombres que tienen sexo con otros hombres”.



Dice, sin embargo, que el Estado aún puede acelerar los esfuerzos para no poner en peligro lo que se ha logrado.



Avances



El Sida sigue siendo un problema de salud relevante, anualmente se infectan cerca de dos mil personas en el país. ONUSIDA RD destaca logros en el acceso de los medicamentos antirretrovirales, donde más del 50 % de los infectados en el país están medicados.



En ese sentido, el director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el Sida, Víctor Terrero, informó que el Gobierno dispuso 1,042 millones de pesos para la compra de medicamentos antirretrovirales.



El embajador de los Estados Unidos en el país, James W. Brewster, dijo que desde el 2003 a través del Plan de Emergencia del Presidente para Alivio del Sida, su país ha donado miles de millones de dólares a la República Dominicana para ayudar a la erradicación del Sida y continuarán trabajando en la problemática.



Tarea pendiente



Terrero citó como una tarea pendiente definir los mecanismos para implementar la resolución 375-02, del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que debe incorporar los medicamentos del VIH al Plan de Servicios de Salud.



Respecto al tema Dulce Almonte, presidenta de la Red Dominicana de Personas que Viven con VIH, dijo que el Estado está subsidiando un 100 %, porque a pesar de que un 11% de infectados están cotizando en la seguridad social, no obtienen los medicamentos por esa vía. Explicó que esto podría afectar la sostenibilidad del programa para las personas que no cotizan.