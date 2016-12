17 funcionarios están en peligro de no cobrar diciembre

Son 17 los funcionarios nombrados por decreto que no entregaron su declaración jurada de bienes antes del 30 de noviembre. Consecuentemente, esos son los que están en riesgo de dejar de cobrar su salario, tal y como lo advirtió la Presidencia de la República. El dato lo dio ayer la coordinadora del Despacho de la Presidencia, Consuelo Ariza Pou, al hacer un balance de cómo cerró la Cámara de Cuentas la recepción de las declaraciones juradas de bienes. Ariza Pou explicó que en esa lista de 17 personas nombradas por decreto, hay 15 que son del Gobierno Central y dos de instituciones descentralizadas y se incluyen también los funcionarios salientes y entrantes. Se sobreentiende que a los salientes no se les retendrá salario alguno.



“La lista de omisos (que no depositaron ninguna documentación) va a la Procuraduría y va a la Tesorería para que le retengan el salario. Ese salario se le levanta cuando la Cámara de Cuentas diga por un oficio ‘mira ya cumplió con depositar su declaración’. Ahí se le levanta la retención del salario”, detalló. También aseguró que la Cámara de Cuentas hará esa entrega a las demás instituciones este lunes, por lo que se espera que en dos días también se haga público los nombres de quiénes son esos “omisos”.



La institución tiene estimado un universo de 5,161 personas que deben presentar su patrimonio, de acuerdo a la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio. En esa cifra hay funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ayuntamientos e instituciones autónomas como la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La ley abarca a toda persona que administre fondos públicos.



La medida de que quienes no entregaran su documentación antes del 30 de noviembre serían sacados de nómina motivó a los funcionarios a cumplir con este asunto, según Ariza Pou. Pero en términos prácticos los sueldos no tendrán que ser retenidos mucho tiempo, según dio a entender la coordinadora. “Si estás omiso y traes tus documentos, pasas de omiso a extemporáneo, me lo trajiste fuera de plazo, pero me lo trajiste”.



Ayer cerca del mediodía, unas 20 personas esperaban en la Cámara de Cuentas depositar su documento. Al consultar a algunos de los que estaban allí dijeron que desconocían que debían hacer declaración de bienes y lo hicieron al último momento.



Ariza Pou dijo que esa entidad realizó el llamado por todas las vías para que fueran a llevar sus declaraciones. “La Cámara de Cuentas hizo muchos llamados, en los periódicos, llamando a que vinieran a declarar porque la nueva ley (del 2014) incluye a otros funcionarios que antes no tenían que declarar”.



Consuelo Ariza explicó que para llevar a cabo este proceso de adecuarse a la ley 311-14, la institución creó la Oficina de Evaluaciones y Fiscalizaciones de Patrimonio. “Empezamos a trabajar con el proyecto de reglamento, se empezó a llamar a la gente para que vinieran a declarar, se subió el formulario a la web y se hizo el instructivo”, aseguró la coordinadora.



244 depositaron tras advertencia de Medina



La instrucción del presidente Danilo Medina de negar el sueldo a los funcionarios que no hayan presentado su declaración llegó el pasado 15 de noviembre. En ese entonces 4,727 personas no habían entregado su declaración jurada, de los cuales 70 eran funcionarios por decreto que el Ejecutivo tenía poderes para retener su sueldo. Ahora el grupo pendiente se redujo a 4,483, de los cuales 17 son por decreto y 4,466 por cargos electivos. Todo implica que la llamada del presidente hace 15 días motivó a 244 personas a acudir a la Cámara de Cuentas.