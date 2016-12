Experto ve reforma a ley SS se queda corta en pensiones

El experto en Seguridad Social, Arismendi Díaz Santana, consideró ayer que el proyecto de modificación de la ley 87-01 contiene aspectos positivos en el área de la salud, pero se queda corto en cuanto a las medidas para elevar el monto de las pensiones futuras. El que fuera uno de los redactores del código vigente, promulgado en 2001, señala que uno de los aspectos más desconcertantes del borrador elaborado por las autoridades del área de la salud y del sector empresarial, es que establece una comisión anual a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) sobre el saldo de la cuenta de capitalización individual, la cual sería establecida por la Superintendencia de Pensiones, en base a una metodología de cálculo y periodicidad según las condiciones del mercado y otras variables que considere pertinentes.



Para Díaz Santana, quien también se desempeñó como ex gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), esta propuesta equivale a “lavarse las manos como Pilato, o a dar un cheque en blanco” a una entidad técnica, sin cogobierno moderador, sobre una decisión tan trascendental, que podría afectar por décadas el bienestar de millones de trabajadores dominicanos.



“Una decisión tan importante sobre un tema tan controversial, y tan condicionado por intereses multimillonarios, no puede quedar en manos de ningún ejecutivo, independientemente de su pulcritud y capacidad técnica. En este país, esa facultad no la tiene ni el Presidente de la República”, expresó el especialista a través de una serie de artículos sobre el tema publicados en su columna “Seguridad Social para Todos”.



Asegura que si él fuera el Superintendente no aceptaría tales responsabilidades, ya que cualquier decisión podría ser cuestionada y recurrida ante los tribunales. “Y lo peor es que los jueces no tendrían elementos de juicio, ningún parámetro para juzgarla”.



Hay que mejorar monto de pensiones



Expresa que a pesar de que el tema de las pensiones todavía no ha comenzado a generar presiones sociales, ha llegado la hora de que las autoridades hagan lo posible para mejorarlas y balancear la carga previsional.



“Considero que, junto con la reducción clara, justa y específica de las comisiones de las AFP, se debería reducir el costo del seguro de vida y el aporte a riesgos laborales. Y además, aprobar un aumento gradual de la cotización obrero patronal. Veámonos en el espejo de otros países con pensiones bajas. No esperemos que nos roben para poner candados”, advirtió el especialista.



Señala que la pieza que sometió el Gobierno al Congreso, faculta al Poder Ejecutivo a disponer cada tres años de los beneficios acumulados por el Seguro de Riesgos Laborales, después de constituir las reservas técnicas para cubrir los pasivos presentes y futuros, que establezcan los estudios actuariales de la Sisalril.



Entiende que esta no es la mejor solución, aunque esta facultad esté sujeta a la aprobación del CNSS y a que los excedentes solo sean usados en proyectos de protección y mejoramiento de los trabajadores, de acuerdo a los planes de la Sisalril.



“Este excedente debería contribuir a crear un fondo para garantizar el seguro de salud que tanto necesitan y merecen los pensionados y jubilados. Otra opción sería utilizarlo como parte de una solución integral orientada a elevar la tasa de reemplazo de las pensiones, a fin de contribuir a asegurar un retiro digno”.



Ve positiva la atención primaria



En materia de salud, ve que la propuesta más trascendente es la que ratifica la atención primaria como la puerta de entrada a la red de salud, y dispone la elección obligatoria de todos los afiliados al Régimen Contributivo y de Afiliación por Contribución Propia, en un plazo de 180 días a partir de la nueva ley.



Considera que su aplicación iniciará la esperada transición entre un seguro de enfermedad y un auténtico seguro familiar de salud, basado en el cuidado médico integral de las personas.



Otro de los aspectos positivos del proyecto, a juicio de Díaz Santana, es que se introduce el principio de la imprescriptibilidad, para garantizar la permanencia del disfrute de los derechos adquiridos por los trabajadores y familiares, evitando que sus prestaciones periman por “tecnicismos interesados”.



Igualmente ve con buenos ojos, que solo la presidencia y la vicepresidencia tengan potestad para vetar las decisiones del CNSS, pues actualmente esta ha sido una traba para temas importantes.



Aprueba que Tesorería pueda imponer multas



Díaz Santana favorece que la ley faculte a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) a imponer multas a los empleadores por la no inscripción de sus trabajadores y aplicar procedimientos de cobro coactivos y embargos, por deudas al SDSS con más de 60 días de atraso. En adición, reduce los recargos por mora que resultaron demasiado elevados.



Su monto equivaldrá a la rentabilidad mensual promedio de las cuentas de capitalización individual, más un 0.5% sobre el monto de las aportaciones no pagadas. Otro avance es el Plan Especial para las Microempresas, las cuales por su escasa productividad carecen de suficiente capacidad contributiva para afiliar a sus dependientes pero con esta ley podrán afiliarlos al Régimen Contributivo, cotizando por tres años y a partir del cuarto, poder ingresar al Plan de Pensiones.