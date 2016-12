“Producimos dos billones al año de cigarros mecanizado”

03/12/2016 12:00 AM - Isabel Guzmán

Swisher Dominicana es la industria manufactuera de cigarros mecanizados que ha revolucionado la actividad del tabaco con tecnología de punta, al utilizar maquinarias avanzadas y personal calificado para alcanzar resultados satisfactorios en la producción. Augusto Reyes Vargas es el presidente de esta empresa ubicada en parque industrial Víctor Espaillat Mera. Pertenece a la quinta generación de una familia de tradición tabaquera y antes de ocupar su posición actual trabajó en la banca privada y la siembra del tabaco, instaló su propia fábrica, la que todavía opera, hasta que se movió para estar al frente de la más productiva fábrica de cigarros mecanizados.

¿Cuándo se comienza a fabricar el cigarro mecanizado en el país?



En su primera producción, estuvimos bajo la empresa Capas Nacionales, que hace un trabajo sumamente encomiable en la producción de puros mecanizados y hace tres años se convierte en Swisher Dominicana, tiempo en el que hemos logrado colocar a República Dominicana como el mayor exportador de cigarros mecanizados.



¿Están en otros puntos del país o solo en Santiago?



Solo estamos en Santiago y hemos ampliados casi un 100% cada año. Comenzamos a producir trescientos millones de unidades al año y actualmente son 2.3 billones de unidades al año de puros los que exportamos, es por eso que hemos recibido el máximo galardón que otorga la Asociación Dominicana de Exportadores como el mayor exportador del país. Nuestra empresa solo tiene una filial en Estados Unidos y vende en todo el mundo, tiene mucha distribución en diferentes países.



¿Cómo llega Swisher a República Dominicana?



En Estados Unidos tuvo primacía del mercado por más de 100 años y cuando empezó a bajar es que decide venir a República Dominicana para tener un costo de producción más atractivo, y realmente se logró su objetivo, porque tres años después nos colocamos como el mayor productor de cigarros mecanizados. Hay grandes compañías en fabricación de puritos o cigarritos mecanizados, pero Swisher ha ido a la vanguardia con una creatividad que le ha permitido escalar a todos los mercados internacionales, pero mayormente al de los Estados Unidos.



¿Cuál es la demanda de este tipo de cigarros?



La demanda es creciente y esto ha permitido que estemos a la vanguardia con la creación de variedades nuevas año tras años, logrando tener el posicionamiento número uno del mercado, lo que nos ha permitido ampliar la producción con éxitos, debido que hay un equipo bastante fuerte de mercadeo trabajando, y a su vez recibe la retroalimentación de lo que el consumidor, en este caso el fumador, exige del mercado.



¿Qué diferencia hay con el cigarro que se fabrica a manos?



El que se hace a manos es una estructura diferente totalmente, aunque su parte básica es el tabaco, el manual es una obra de arte que depende mucho de la habilidad del artesano. En la parte nuestra también es tabaco, pero en pedacito, se corta en maquinaria especializada para lograr una liga que no se cambia, lo que con mecanismos de control da un resultado casi homogéneo. Es un tabaco debidamente probado, tiene una ventaja de que su producción y formato es de mucha similitud.



Usan menos personal, ¿cómo es el mecanismo de producción?



Se usa mucha manos de obra, desde que inicia la cosecha en el campo, en el proceso de fermentación, empaque y hasta que entra a la fábrica se clasifica, se corta en maquinarias, hay laboratorios, hay administración, recursos humanos y luego pasa a la producción. Swisher cuenta con 2,000 empleados y junto a los dependientes de empresas afiliadas o que nos dan servicios aumenta hasta 8,000 personas.



¿Cómo hace para capacitar su personal?



Tenemos una gran cantidad de mecánicos, técnicos en mantenimiento y operadores de maquinaria especializados, le pagamos cursos. La empresa Swisher es una formadora de técnicos especializados y esto nos ha permito tener logros significativos, porque su mentalidad es diferentes, es la de crear, la de inventar. El dominicano es un artista que crea cuando se le dan las condiciones propicias.



¿Cree que en el futuro esta será la forma de hacer cigarros?



Siempre habrá diferentes tipos de cigarros, esto depende del consumidor, hay quienes los prefieren premiun, hecho a mano, porque le da más estatus. El mecanizado es un cigarro mucho más económico, es una fumada más fácil, en muchos casos son saborizados, lo que les permite a los fumadores disfrutar las grandes variedades de sabor. Buscamos complacer el gusto de fumadores. En el país nosotros tenemos una distribución pequeña, pero hay otras compañía que también lo venden y ha permitido crear una cultura de este tipo de puritos.



Además de Estados Unidos, ¿en qué otros países tiene presencia?



El consumo es mundial, unos con algunas medidas de tamaño. En Europa es un mercado fuerte, hay muchas empresas que lo producen y consumen. El mayor productor de tabaco del mundo es china, donde hay un consumo masivo de cigarros y cigarrillos, cigarritos mecanizados también. Swisher no mercadea su producto, lo produce y es en los Estados Unidos donde se mercadea el producto de nuestra empresa. La industria del tabaco es una estrella reluciente de nuestras exportaciones.



¿Y cómo se da la competencia con otros países?



República Dominicana relativamente no tiene competidores en la exportación de cigarros hacia Estados Unidos. En algo más de cinco años las importaciones de EE.UU. desde el país, pasaron de 53.4% del total importado, a casi 71%. Es decir, siete de cada diez dólares que Estados Unidos importa de tabacos y derivados provienen de República Dominicana. Y Estados Unidos es un mercado que, en apenas siete años (2006-2013) multiplicó por 1.8 el valor de sus importaciones de cigarros. Es decir, es un mercado dinámico.



¿Cree que el tabaco es uno de los productos que nos representa?



El tabaco es el embajador de este país, el producto que mejor representa a la República Dominicana. El tabaco tiene la característica de que involucra el campo y la ciudad, se siembra en los campos y se produce en las ciudades y damos a este país un equilibrio.



Actualmente se exportan 240 millones de cigarros hechos manos y seis billones mecanizados entre las diferentes empresas. Esto hace un aporte económico bastante significativo.



¿Cree que esta tradición se mantenga?



Ha sido consistente en generación de divisas y más de 100 mil empleos están bajo esta sombrilla. Las familias que reciben los ingresos del tabaco pueden llegar hasta 400 mil personas. El tabaco es un negocio familiar, yo soy ejemplo de ello.